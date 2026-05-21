Trabzonspor'da Onana operasyonu! Temaslar başladı

Yeni sezon transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor’da gözler Andre Onana’ya çevrildi. Bordo-mavililerin Kamerunlu kaleciyi takımda tutmak için harekete geçtiği öne sürüldü.

İLK HEDEF MUÇI OLDU

Transfer dönemine hızlı giriş yapan Trabzonspor, ilk olarak Muçi’nin bonservisini aldı. Karadeniz ekibinin şimdi ise Andre Onana için yoğun mesai harcadığı belirtildi.

ONU TARAFTAR ÇOK SEVDİ

Manchester United’dan sezon başında kiralanan Andre Onana, Trabzonspor’daki performansıyla kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi. Kamerunlu kalecinin kritik kurtarışları dikkat çekmişti.

MANCHESTER UNITED İLE TEMAS BAŞLADI

Trabzonspor yönetiminin İngiliz devi Manchester United ile resmi görüşmelere başladığı ifade edildi. Bordo-mavililerin hedefinin Onana’yı 1 yıl daha kiralamak olduğu aktarıldı.

ONANA TRABZON’A SICAK BAKIYOR

Haberde Andre Onana’nın da Trabzonspor’da kalma fikrine olumlu yaklaştığı belirtildi. Tecrübeli kalecinin Avrupa’dan sürpriz bir teklif gelmediği sürece Türkiye’de devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi.

ERTUĞRUL DOĞAN’DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da geçtiğimiz günlerde Onana hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Doğan, “Onana’yı bir yıl daha kiralamak istiyoruz. Hocamızın görüşü olumlu. Genç oyuncuların gelişimine de çok katkı sağlıyor. Gerekli maliyetlere katlanacağız” ifadelerini kullanmıştı.

GÖZLER YENİ SEZONDA

Trabzonspor taraftarı, Onana’nın takımda kalıp kalmayacağını merakla bekliyor. Karadeniz ekibinin kısa süre içinde Manchester United ile görüşmeleri hızlandırması bekleniyor.