Trabzonsporlu futbolcular kupayla birlikte yatakta poz verdi - Son Dakika
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Trabzonsporlu futbolcular kupayla birlikte yatakta poz verdi

16.05.2022 15:19

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları tüm hızıyla devam derken, futbolcular kupayla birlikte klasikleşen yatak pozunu verdi. Kaptan Uğurcan Çakır, Berat Özdemir ve Dorukhan Toköz'ün kupayla birlikte yatakta verdikleri pozlar, sosyal medyada yüksek beğeni aldı.

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları devam ediyor. Son Süper Lig şampiyonunun bazı futbolcuları, kupayı aldıktan sonra klasikleşen yatak pozunu verdiler.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Kaptan Uğurcan Çakır, Berat Özdemir ve Dorukhan Toköz'ün kupayla yattıkları fotoğraflar sosyal medyada yüksek etkileşim aldı. Futbolcuların Instagram'daki kişisel hesaplarından paylaştıkları fotoğraflar Bayern Münih'in dünyaca ünlü forveti Robert Lewandowski'yi hatırlattı.

Trabzonsporlu futbolculardan yatakta kupa pozu

LEWANDOWSKİ'Yİ HATIRLATTI

2020 yılında PSG'yi finalde 1-0 mağlup eden Bayern Münih'in en önemli oyuncusu Robert Lewandowski final maçının ardından Şampiyonlar Ligi kupasıyla yatakta poz vermişti.

Trabzonsporlu futbolculardan yatakta kupa pozu

İşte Trabzonsporlu futbolcuların paylaşımları;

Trabzonsporlu futbolculardan yatakta kupa pozu
Trabzonsporlu futbolculardan yatakta kupa pozu


YORUMLAR
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Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig Trabzonspor'un yıldız futbolcularından ilginç poz! Şampiyonluk kupasıyla yatağa girdiler Trabzonspor'un yıldız futbolcularından ilginç poz! Şampiyonluk kupasıyla yatağa girdiler

Dorukhan Toköz, Berat Özdemir, Uğurcan Çakır, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonsporlu futbolcular kupayla birlikte yatakta poz verdi - Son Dakika


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