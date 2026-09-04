TransAnatolia 2026 Kapadokya etabı Ürgüp'te tamamlandı
TransAnatolia 2026 Rallisi'nin Kapadokya etabı, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gerçekleştirildi. 20 motosiklet, 7 UTV, 3 arazi aracı ve 1 kamyonetin katıldığı etap, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde sona erdi. Yarın koşulacak Kapadokya-Ankara etabıyla rallinin sona ermesi planlanıyor.
TransAnatolia 2026 Rallisi Kapadokya etabı, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yapıldı.
İstanbul'da 29 Ağustos'ta başlayan ve 2 bin 378 kilometrelik bir parkurda gerçekleşecek TransAnatolia, Kapadokya etabı ile devam etti.
Ürgüp ilçesi Taşkınpaşa köyü yakınlarında start alan 20 motosiklet, 7 UTV, 3 arazi aracı ve 1 kamyonet Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi Kale mahallesi yakınlarındaki bitiş noktasına ulaştı.
TransAnatolia 2026 Rallisi, yarın koşulacak Kapadokya- Ankara etabıyla sona erecek.
Kaynak: AA
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