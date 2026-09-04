TransAnatolia 2026 Kapadokya etabı Ürgüp\'te tamamlandı

TransAnatolia 2026 Rallisi Kapadokya etabı, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yapıldı.

İstanbul'da 29 Ağustos'ta başlayan ve 2 bin 378 kilometrelik bir parkurda gerçekleşecek TransAnatolia, Kapadokya etabı ile devam etti.

Ürgüp ilçesi Taşkınpaşa köyü yakınlarında start alan 20 motosiklet, 7 UTV, 3 arazi aracı ve 1 kamyonet Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi Kale mahallesi yakınlarındaki bitiş noktasına ulaştı.

TransAnatolia 2026 Rallisi, yarın koşulacak Kapadokya- Ankara etabıyla sona erecek.