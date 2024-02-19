TransAnatolia Rally Raid 2024 Takvimi Belli Oldu - Son Dakika
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Spor

TransAnatolia Rally Raid 2024 Takvimi Belli Oldu

TransAnatolia Rally Raid 2024 Takvimi Belli Oldu

TransAnatolia Rally Raid 2024 yılı takvimi açıklandı. Yarış, 31 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında Mersin'de başlayacak ve Van'da son bulacak. Yarışta bu yıl klasik otomobil grubu da yer alacak ve katılımcılara bazı kolaylıklar sunulacak.

19.02.2024 11:15  Güncelleme: 11:20
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TransAnatolia Rally Raid 2024 yılı takvimi belli oldu. TransAnatolia 14. yılında, 31 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında Mersin'de başlayıp, Van'da son bulacak.

2010 yılından bu yana düzenlenen TransAnatolia için geri sayım başladı. TransAnatolia Rally Raid, 31 Ağustos-7 Eylül 2024 tarihleri arasında zorlu parkurlarda Mersin'den start alacak. Yarış, Kayseri, Sivas, Erzincan'ı geçerek Van'da finiş görecek. TransAnatolia'da yarışçıları, bu yıl da Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin topraklarında keyifli anılar bekliyor.

14. yılında yarışta bazı yeniliklerin olduğunda değinen TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, "Bu yıl Rally otomobil kategorisine klasik otomobil grubunu da ekledik. Klasik otomobil tutkunları için heyecan verici bir gelişme olarak değerlendirilen bu yeni düzenleme ile yarışın içinde çok renkli sahnelerin olacağına çok eminim. Bir diğer yeniliğimiz ise yarışa katılacak olan katılımcılara sunduğumuz bir kolaylık oldu. Teknolojiye ve çağın getirdiği tüm değişimlere, hızla uyumlanmaya çalışıyor ve yarışmacılarımıza bazı kolaylıkları da sunmak istiyoruz. Yeni bir yarışa daha hazırlanmanın heyecanı ve keyfini yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

TransAnatolia'da motosiklet, 4x4 otomobil, SSV, QUAD ve kamyonlar için rally ve raid olmak üzere iki ayrı kategori bulunuyor. Rally'de yarışmacılar zamana karşı yarışırken, raid kategorisinde ise katılımcılar navigasyonla mücadele edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: TransAnatolia Rally Raid 2024 Takvimi Belli Oldu - Son Dakika
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