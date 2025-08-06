TransAnatolia Rally Raid'de SSV Kategorisine İlgi

TransAnatolia Rally Raid otomobil yarışlarının SSV kategorisi yoğun ilgi görüyor.

TransAnatolia Rally Raid'den yapılan açıklamada, yarışın, 30 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde 15. kez motor sporu tutkunlarıyla buluşacağı bildirildi.

Bursa'dan başlayıp Bolu'da sona erecek etapta bu yıl en büyük ilgiyi ise SSV kategorisinin gördüğü belirtilerek, "SSV'ler sürücü ve co-pilotun yan yana oturduğu, güvenlik kafesiyle donatılmış, yüksek hızlara ulaşabilen ve kendi teknik kurallarıyla yarışan özel araçlar. Otomobillerden daha farklı bir disipline sahip olan bu araçlar, TransAnatolia'da her yıl daha fazla sporcu tarafından tercih ediliyor. Bu yıl katılımda yaşanan artış SSV'yi sadece bir yarış sınıfı olmaktan çıkarıp yarışın yıldız kategorisi haline getirdi." denildi.

Organizasyonun, 17 ildeki oldukça zorlu arazilerden geçerek 2 bin 190 kilometrelik heyecan dolu bir parkura sahne olacağı kaydedildi.

Hollanda, İtalya, Romanya, İngiltere ve Türkiye'den SSV kategorisinde mücadele edecek sporcular ise şöyle:

Stefano Bosio - Federica Bosio/ İtalya

Federico Butto - Emiliano Tinaburri/ İtalya

Ruud Vollebregt - Patricia Vollebregt/ Hollanda

Laurens Meijer - Robbert Visser/ Hollanda

Johan Pouw - Nico Gründmann/ Hollanda

Nicusor Duica - Nicoleta Duica/ Romanya

Marian Andreev - Marius Aurelian Pop/ Romanya

Paul Severn - Delphine Delfino/ İngiltere

İsrafil Akyüz - Mert Süleyman Tepe/ Türkiye

Onur Talay - Tuğberk Türkmen/ Türkiye

Abdullah Turgut - Harun Değnek/ Türkiye

Mert Öztiryaki - Uğur Tepe/ Türkiye