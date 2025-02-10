Trendyol 1. Lig 24. Hafta Başlıyor - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig 24. Hafta Başlıyor

Trendyol 1. Lig'in 24. haftası yarın Ahlatcı Çorum FK ile Yeni Malatyaspor maçıyla başlayacak.

10.02.2025 12:48
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Trendyol 1. Lig'in 24. haftası, yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında Ahlatcı Çorum FK, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 24. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

17.00 Ahlatcı Çorum FK-Yeni Malatyaspor (Çorum Şehir Stadı)

20.00 Manisa FK-Kocaelispor (Manisa 19 Mayıs)

12 Şubat Çarşamba:

14.00 Erzurumspor FK- Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)

14.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü- Adanaspor (Aktepe Stadı)

17.00 Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Esenler Erokspor Stadı)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Teksüt Bandırmaspor (Diyarbakır Stadı)

13 Şubat Perşembe:

14.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Geosis Boluspor (Pendik Stadı)

17.00 Şanlıurfaspor- Sakaryaspor (11 Nisan Stadı)

20.00 Central Hospital Ümraniyespor-Uğur Okulları İstanbulspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor Stadı)

20.00 MKE Ankaragücü-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Eryaman Stadı)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig 24. Hafta Başlıyor - Son Dakika

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