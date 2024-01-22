Trendyol 1. Lig\'de 19. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'de 19. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Göztepe, Ümraniyespor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

Ligde 19. haftaya en yakın takipçisi Göztepe'nin 10 puan önünde giren Eyüpspor, deplasmanda Kocaelispor'a mağlup oldu. İstanbul temsilcisi 45 puanda kaldı.

Göztepe, rakibinin puan kaybettiği haftada hata yapmadı. Ümraniyespor'u mağlup ederek puanını 38'e yükselten İzmir temsilcisi, Eyüpspor ile arasındaki puan farkını da 7'ye düşürdü.

Zirve takipçileri Kocaelispor ve Ahlatcı Çorum FK'nin 3 puanla kapattığı haftayı Bodrum FK ile Sakaryaspor mağlup tamamladı.

Sonuçlar

Ligin 19. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Bitexen Giresunspor-Ahlatcı Çorum FK: 0-3

Erzurumspor FK-Bodrum FK: 1-0

Boluspor-Teksüt Bandırmaspor: 2-1

Kocaelispor-Eyüpspor: 2-1

Tuzlaspor- Altay: 2-0

Ankara Keçiörengücü- Manisa FK: 1-1

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor- Adanaspor: 4-0

Gençlerbirliği-Sakaryaspor: 3-1

Göztepe-Ümraniyespor: 4-1

Puan durumu

Tamamlanan 19. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.EYÜPSPOR 19 15 0 4 49 17 32 45 2.GÖZTEPE 19 12 2 5 32 14 18 38 3.KOCAELİSPOR 19 11 3 5 32 23 9 36 4.AHLATCI ÇORUM FK 19 10 3 6 35 19 16 33 5.BODRUM FK 19 9 5 5 27 14 13 32 6.SAKARYASPOR 19 9 5 5 30 23 7 32 7.GENÇLERBİRLİĞİ 19 8 7 4 23 21 2 31 8.TEKSÜT BANDIRMASPOR 19 8 6 5 24 17 7 30 9.BOLUSPOR 19 7 5 7 16 21 -5 26 10.MANİSA FK 19 5 8 6 23 20 3 23 11.ÜMRANİYESPOR 19 6 5 8 21 26 -5 23 12.ERZURUMSPOR FK 19 5 8 6 18 20 -2 20 13.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 19 5 5 9 16 25 -9 20 14.ADANASPOR 19 6 2 11 17 30 -13 20 15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR 19 4 7 8 15 24 -9 19 16.TUZLASPOR 19 5 4 10 19 31 -12 19 17.ALTAY 19 4 2 13 11 38 -27 11 18.BITEXEN GİRESUNSPOR 19 2 3 14 11 36 -25 6 Not: Erzurumspor FK, Altay ve Giresunspor'un üçer puanı silinmiştir. Not: Erzurumspor FK, Altay ve Giresunspor'un üçer puanı silinmiştir. Gelecek hafta programı Trendyol 1. Lig'de 20. haftanın programı şu şekilde: 26 Ocak Cuma: 20.00 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana) 27 Ocak Cumartesi: 13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK (Mümin Özkasap) 16.00 Ahlatcı Çorum FK-Göztepe (Çorum Şehir) 19.00 Eyüpspor-Tuzlaspor (Eyüp) 28 Ocak Pazar: 13.30 Bodrumspor FK-Gençlerbirliği (Bodrum İlçe) 13.30 Teksüt Bandırmaspor-Bitexen Giresunspor (Bandırma 17 Eylül) 16.00 Ümraniyespor-Sakaryaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir) 19.00 Altay-Kocaelispor (Alsancak Mustafa Denizli) 29 Ocak Pazartesi: 20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Boluspor (11 Nisan)

Kaynak: AA