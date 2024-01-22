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Trendyol 1. Lig'de 19. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig'de 19. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'de 19. hafta sonunda Göztepe, Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek galip geldi. Eyüpspor ise deplasmanda Kocaelispor'a yenilerek liderlik şansını kaybetti. Puan durumunda Eyüpspor 45 puanla liderliğini sürdürürken, Göztepe 38 puanla ikinci sırada yer aldı. Kocaelispor ve Ahlatcı Çorum FK ise 36'şar puanla üçüncü ve dördüncü sıralarda yer aldı.

Trendyol 1. Lig\'de 19. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu
22.01.2024 - 22:19,
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Trendyol 1. Lig'de 19. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Göztepe, Ümraniyespor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

Ligde 19. haftaya en yakın takipçisi Göztepe'nin 10 puan önünde giren Eyüpspor, deplasmanda Kocaelispor'a mağlup oldu. İstanbul temsilcisi 45 puanda kaldı.

Göztepe, rakibinin puan kaybettiği haftada hata yapmadı. Ümraniyespor'u mağlup ederek puanını 38'e yükselten İzmir temsilcisi, Eyüpspor ile arasındaki puan farkını da 7'ye düşürdü.

Zirve takipçileri Kocaelispor ve Ahlatcı Çorum FK'nin 3 puanla kapattığı haftayı Bodrum FK ile Sakaryaspor mağlup tamamladı.

Sonuçlar

Ligin 19. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Bitexen Giresunspor-Ahlatcı Çorum FK: 0-3

Erzurumspor FK-Bodrum FK: 1-0

Boluspor-Teksüt Bandırmaspor: 2-1

Kocaelispor-Eyüpspor: 2-1

Tuzlaspor- Altay: 2-0

Ankara Keçiörengücü- Manisa FK: 1-1

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor- Adanaspor: 4-0

Gençlerbirliği-Sakaryaspor: 3-1

Göztepe-Ümraniyespor: 4-1

Puan durumu

Tamamlanan 19. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.EYÜPSPOR19150449173245
2.GÖZTEPE19122532141838
3.KOCAELİSPOR1911353223936
4.AHLATCI ÇORUM FK19103635191633
5.BODRUM FK1995527141332
6.SAKARYASPOR199553023732
7.GENÇLERBİRLİĞİ198742321231
8.TEKSÜT BANDIRMASPOR198652417730
9.BOLUSPOR197571621-526
10.MANİSA FK195862320323
11.ÜMRANİYESPOR196582126-523
12.ERZURUMSPOR FK195861820-220
13.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ195591625-920
14.ADANASPOR1962111730-1320
15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR194781524-919
16.TUZLASPOR1954101931-1219
17.ALTAY1942131138-2711
18.BITEXEN GİRESUNSPOR1923141136-256
Not: Erzurumspor FK, Altay ve Giresunspor'un üçer puanı silinmiştir.

Gelecek hafta programı

Trendyol 1. Lig'de 20. haftanın programı şu şekilde:

26 Ocak Cuma:

20.00 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)

27 Ocak Cumartesi:

13.30 Manisa FK-Erzurumspor FK (Mümin Özkasap)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Göztepe (Çorum Şehir)

19.00 Eyüpspor-Tuzlaspor (Eyüp)

28 Ocak Pazar:

13.30 Bodrumspor FK-Gençlerbirliği (Bodrum İlçe)

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Bitexen Giresunspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ümraniyespor-Sakaryaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Altay-Kocaelispor (Alsancak Mustafa Denizli)

29 Ocak Pazartesi:

20.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Boluspor (11 Nisan)

Kaynak: AA
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