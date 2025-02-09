Trendyol 1. Lig'de 23. hafta sonuçlandı - Son Dakika
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Spor

Trendyol 1. Lig'de 23. hafta sonuçlandı

23. haftada Kocaelispor, Erzurumspor ve Karagümrük galip geldi. Yeni Malatyaspor 0-7 mağlup oldu.

09.02.2025 22:17
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Trendyol 1. Lig'de 23. hafta tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Solwie Energy Fatih Karagümrük, konuk ettiği Central Hospital Ümraniyespor'u 1-0 yendi.

Şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0'lık skorla geçti.

Haftaya 3. basamakta giren Erzurumspor FK ise deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 7-0 mağlup etti.

Haftanın sonuçları

Ligde 23. haftada oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Gençlerbirliği- Esenler Erokspor: 1-1

Alagöz Holding Iğdır FK-Siltaş Yapı Pendikspor: 1-0

Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK: 0-7

Adanaspor- Manisa FK: 2-1

Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK: 2-1

Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

Teksüt Bandırmaspor- Şanlıurfaspor: 3-2

Geosis Boluspor- Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 1-1

Uğur Okulları İstanbulspor- MKE Ankaragücü: 1-0

Solwie Energy Fatih Karagümrük-Central Hospital Ümraniyespor: 1-0

Puan durumu

Ligde tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

OGBMAYAVP
1.KOCAELİSPOR23153536201648
2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK23126539221742
3.ERZURUMSPOR FK23124734171740
4.GENÇLERBİRLİĞİ2310762620637
5.TEKSÜT BANDIRMA SPOR2310763229337
6.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR23113935251036
7.AHLATCI ÇORUM FK239863022835
8.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ239773526934
9.GEOSİS BOLUSPOR239683228433
10.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL239682926333
11.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR239593231132
12.ESENLER EROKSPOR238782928131
13.AMED SPORTİF FAALİYETLER2371062322131
14.MKE ANKARAGÜCÜ2393112824430
15.MANİSA FK2393112932-330
16.SAKARYASPOR 237972932-330
17.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK2385102325-229
18.ŞANLIURFASPOR2384112932-328
19.ADANASPOR 2347121939-2019
20.YENİ MALATYASPOR2300231079-69-21
Not: Yeni Malatyaspor'un 21 puanı silinmiştir.

Gelecek haftanın programı

Ligde 24. haftanın programı şöyle:

11 Şubat Salı:

17.00 Ahlatcı Çorum FK-Yeni Malatyaspor (Çorum Şehir)

20.00 Manisa FK-Kocaelispor (Manisa 19 Mayıs)

12 Şubat Çarşamba:

14.00 Erzurumspor FK-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)

14.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)

17.00 Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Esenler Erokspor)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Teksüt Bandırmaspor (Diyarbakır)

13 Şubat Perşembe:

14.00 Siltaş Yapı Pendikspor- Geosis Boluspor (Pendik)

17.00 Şanlıurfaspor-Sakaryaspor (11 Nisan)

20.00 Central Hospital Ümraniyespor-Uğur Okulları İstanbulspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

20.00 MKE Ankaragücü-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Eryaman)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig'de 23. hafta sonuçlandı - Son Dakika

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