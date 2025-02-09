Trendyol 1. Lig'de 23. hafta sonuçlandı

Trendyol 1. Lig'de 23. hafta tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Solwie Energy Fatih Karagümrük, konuk ettiği Central Hospital Ümraniyespor'u 1-0 yendi.
Şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0'lık skorla geçti.
Haftaya 3. basamakta giren Erzurumspor FK ise deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 7-0 mağlup etti.
Haftanın sonuçları
Ligde 23. haftada oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Gençlerbirliği- Esenler Erokspor: 1-1
Alagöz Holding Iğdır FK-Siltaş Yapı Pendikspor: 1-0
Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK: 0-7
Adanaspor- Manisa FK: 2-1
Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK: 2-1
Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0
Teksüt Bandırmaspor- Şanlıurfaspor: 3-2
Geosis Boluspor- Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 1-1
Uğur Okulları İstanbulspor- MKE Ankaragücü: 1-0
Solwie Energy Fatih Karagümrük-Central Hospital Ümraniyespor: 1-0
Puan durumu
Ligde tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KOCAELİSPOR
|23
|15
|3
|5
|36
|20
|16
|48
|2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK
|23
|12
|6
|5
|39
|22
|17
|42
|3.ERZURUMSPOR FK
|23
|12
|4
|7
|34
|17
|17
|40
|4.GENÇLERBİRLİĞİ
|23
|10
|7
|6
|26
|20
|6
|37
|5.TEKSÜT BANDIRMA SPOR
|23
|10
|7
|6
|32
|29
|3
|37
|6.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR
|23
|11
|3
|9
|35
|25
|10
|36
|7.AHLATCI ÇORUM FK
|23
|9
|8
|6
|30
|22
|8
|35
|8.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|23
|9
|7
|7
|35
|26
|9
|34
|9.GEOSİS BOLUSPOR
|23
|9
|6
|8
|32
|28
|4
|33
|10.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL
|23
|9
|6
|8
|29
|26
|3
|33
|11.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR
|23
|9
|5
|9
|32
|31
|1
|32
|12.ESENLER EROKSPOR
|23
|8
|7
|8
|29
|28
|1
|31
|13.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|23
|7
|10
|6
|23
|22
|1
|31
|14.MKE ANKARAGÜCÜ
|23
|9
|3
|11
|28
|24
|4
|30
|15.MANİSA FK
|23
|9
|3
|11
|29
|32
|-3
|30
|16.SAKARYASPOR
|23
|7
|9
|7
|29
|32
|-3
|30
|17.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|23
|8
|5
|10
|23
|25
|-2
|29
|18.ŞANLIURFASPOR
|23
|8
|4
|11
|29
|32
|-3
|28
|19.ADANASPOR
|23
|4
|7
|12
|19
|39
|-20
|19
|20.YENİ MALATYASPOR
|23
|0
|0
|23
|10
|79
|-69
|-21
Gelecek haftanın programı
Ligde 24. haftanın programı şöyle:
11 Şubat Salı:
17.00 Ahlatcı Çorum FK-Yeni Malatyaspor (Çorum Şehir)
20.00 Manisa FK-Kocaelispor (Manisa 19 Mayıs)
12 Şubat Çarşamba:
14.00 Erzurumspor FK-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)
14.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)
17.00 Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Esenler Erokspor)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Teksüt Bandırmaspor (Diyarbakır)
13 Şubat Perşembe:
14.00 Siltaş Yapı Pendikspor- Geosis Boluspor (Pendik)
17.00 Şanlıurfaspor-Sakaryaspor (11 Nisan)
20.00 Central Hospital Ümraniyespor-Uğur Okulları İstanbulspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
20.00 MKE Ankaragücü-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Eryaman)
Son Dakika › Spor › Trendyol 1. Lig'de 23. hafta sonuçlandı - Son Dakika
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