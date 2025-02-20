Trendyol 1. Lig'de 26. Hafta Başlıyor

Spor

Trendyol 1. Lig'in 26. haftası, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Manisa FK, Geosis Boluspor'u ağırlayacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Manisa FK-Geosis Boluspor (Manisa 19 Mayıs)

22 Şubat Cumartesi:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü- Gençlerbirliği (Aktepe)

13.30 Şanlıurfaspor-Kocaelispor (11 Nisan)

16.00 Ahlatcı Çorum FK- Adanaspor (Çorum Şehir)

19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 MKE Ankaragücü-Teksüt Bandırmaspor (Eryaman)

23 Şubat Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor- Esenler Erokspor (Pendik)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Diyarbakır)

19.00 Central Hospital Ümraniyespor- Sakaryaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)