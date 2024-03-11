Trendyol 1. Lig\'de 26. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'de 26. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış gününde Manisa FK, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Ümraniyespor'u konuk etti. Çekişmeli geçen müsabakayı Manisa temsilcisi 3-2 kazandı.
Ligde 26. haftaya en yakın takipçisi Göztepe'nin 9 puan önünde lider giren Eyüpspor, sahasında Ahlatcı Çorum FK'ye 1-0 mağlup oldu. İstanbul temsilcisi, 61 puanda kaldı.
İlk 2'ye girerek doğrudan Süper Lig'e yükselmek için mücadele eden Göztepe ise deplasmanda ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti. Puanını 55'e çıkaran sarı-kırmızılılar, Eyüpspor ile farkı 6 puana indirdi.
İzmir temsilcisi, takipçileri Kocaelispor, Sakaryaspor, Bodrum FK ve Teksüt Bandırmaspor'un puan kaybettiği haftayı en karlı kapatan takım oldu. Göztepe, normal sezonun bitimine 8 maç kala üçüncü Kocaelispor ile 10 puanlık fark yakalayarak ciddi bir avantaj sağladı.
Sonuçlar
1. Lig'de 26. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Boluspor-Bitexen Giresunspor: 2-1
Teksüt Bandırmaspor-Bodrum FK: 0-0
Adanaspor-Sakaryaspor: 0-0
Eyüpspor-Ahlatcı Çorum FK: 0-1
Altay- Gençlerbirliği: 0-4
Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK: 0-2
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Göztepe: 0-1
Kocaelispor-Tuzlaspor: 1-2
Manisa FK-Ümraniyespor: 3-2
Puan durumu
Ligde tamamlanan 26. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|26
|20
|1
|5
|61
|21
|40
|61
|2.GÖZTEPE
|26
|17
|4
|5
|45
|15
|30
|55
|3.KOCAELİSPOR
|26
|13
|6
|7
|39
|29
|10
|45
|4.SAKARYASPOR
|26
|12
|8
|6
|39
|28
|11
|44
|5.BODRUM FK
|26
|12
|7
|7
|34
|18
|16
|43
|6.AHLATCI ÇORUM FK
|26
|12
|6
|8
|40
|25
|15
|42
|7.BOLUSPOR
|26
|12
|6
|8
|25
|27
|-2
|42
|8.TEKSÜT BANDIRMASPOR
|26
|11
|8
|7
|35
|21
|14
|41
|9.GENÇLERBİRLİĞİ
|26
|9
|10
|7
|29
|26
|3
|37
|10.ERZURUMSPOR FK
|26
|9
|10
|7
|25
|21
|4
|34
|11.MANİSA FK
|26
|7
|10
|9
|30
|29
|1
|31
|12.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|26
|8
|7
|11
|24
|33
|-9
|31
|13.ÜMRANİYESPOR
|26
|8
|6
|12
|30
|39
|-9
|30
|14.TUZLASPOR
|26
|7
|6
|13
|26
|42
|-16
|27
|15.ADANASPOR
|26
|8
|3
|15
|21
|38
|-17
|27
|16.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR
|26
|5
|9
|12
|17
|30
|-13
|24
|17.ALTAY
|26
|5
|3
|18
|12
|53
|-41
|15
|18.BITEXEN GİRESUNSPOR
|26
|2
|4
|20
|12
|49
|-37
|7
Gelecek haftanın programı
Trendyol 1. Lig'de 27. hafta, 15 Mart Cuma günü yapılacak tek maçla başlayacak. Program şöyle:
15 Mart Cuma:
20.30 Gençlerbirliği-Kocaelispor (Stat henüz açıklanmadı)
16 Mart Cumartesi:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Eyüpspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK (Çorum Şehir)
20.30 Göztepe-Ankara Keçiörengücü (Gürsel Aksel)
17 Mart Pazar:
13.30 Erzurumspor FK-Tuzlaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Bodrum FK-Boluspor (Bodrum İlçe-Ev sahibi takım seyircisiz)
16.00 Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Bitexen Giresunspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Çotanak Spor Kompleksi)
20.30 Sakaryaspor-Altay (Yeni Sakarya Atatürk)
Son Dakika › Spor › Trendyol 1. Lig'de 26. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu - Son Dakika
Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK'ya 2-0 mağlup oldu. Fernando Santos yönetimindeki son 10 maçta 6 kez gol atamayan Beşiktaş'ın aldığı sonuçlar şu şekildedir: Beşiktaş 3-0 Fatih Karagümrük, Pendikspor 4-0 Beşiktaş, Beşiktaş 0-0 Adana Demirspor, Sivasspor 1-0 Beşiktaş, Beşiktaş 2-0 Trabzonspor, Kayserispor 0-0 Beşiktaş, Beşiktaş 2-0 Konyaspor, İstanbulspor 0-2 Beşiktaş, Beşiktaş 0-1 Galatasaray, Gaziantep FK 2-0 Beşiktaş.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) curling branşında Çin erkeklerde, Ukrayna kadınlarda şampiyon oldu. Ukrayna kadınlarda Macaristan'ı yenerek şampiyon olurken, Çin erkeklerde Güney Kore'yi mağlup ederek altın madalyayı kazandı.
Manisa FK, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında sahasında Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Teknik direktör Mustafa Dalcı, kazanmanın oyuncuları ve takım için önemli olduğunu belirtti. Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hüsamettin Balcı ise iyi bir oyun sergilemelerine rağmen yenildikleri için üzüldüklerini ifade etti.
Beşiktaş, Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle tamamladı. Galatasaray ve Fenerbahçe ise kazanarak şampiyonluk yarışında liderliklerini sürdürdü. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimali matematiksel olarak sona erdi. Puan durumunda Galatasaray ve Fenerbahçe başa baş gidiyor.
Trendyol Süper Lig takımlarından Corendon Alanyaspor, 30. haftada 16 Mart Cumartesi günü Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma hareketleri, pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı. Alanyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçında Gaziantep FK, Beşiktaş'ı 2-0 yendi. Ev sahibi ekip Sorescu ve Dragus'un golleriyle galibiyete ulaştı. Beşiktaş ise penaltı atışını kaçırarak mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftası tamamlandı. Galatasaray ve Fenerbahçe, galibiyet serilerine devam ederek şampiyonluk yarışını sürdürdü. Galatasaray liderliğini korurken, Fenerbahçe üst üste 4. galibiyetini aldı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, evinde konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Gaziantep FK'nın gollerini Sorescu ve Draguş attı.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Sinan, Topalli ve Oğuz'un attığı gollerle Manisa FK galibiyete ulaştı.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Manisa FK, evinde konuk ettiği Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Manisa FK'nın gollerini Sinan Osmanoğlu, Topalli ve Oğuz Gürbulak atarken, Ümraniyespor'un gollerini Saponjic ve Emre Demir kaydetti.
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