 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trendyol 1. Lig'de Sezonun İkinci Yarısı Yarın Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Trendyol 1. Lig'de Sezonun İkinci Yarısı Yarın Başlıyor

Trendyol 1. Lig'de sezonun ikinci yarısı, yarın oynanacak Sakaryaspor-Göztepe maçıyla başlayacak. Ligde 18. haftanın programı da açıklandı.

Trendyol 1. Lig\'de Sezonun İkinci Yarısı Yarın Başlıyor
11.01.2024 - 11:11,
Abone Ol

Trendyol 1. Lig'de sezonun ikinci yarısı, yarın oynanacak Sakaryaspor-Göztepe maçıyla başlayacak.

Ligde 18. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Sakaryaspor-Göztepe (Yeni Sakarya Atatürk)

13 Ocak Cumartesi:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Bodrum FK-Bitexen Giresunspor (Bodrum İlçe)

16.00 Adanaspor- Boluspor (Yeni Adana)

19.00 Eyüpspor- Ankara Keçiörengücü (Eyüp)

14 Ocak Pazar:

13.30 Manisa FK-Kocaelispor (Mümin Özkasap)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Tuzlaspor (Çorum Şehir)

19.00 Ümraniyespor- Gençlerbirliği (Ümraniye Belediyesi Şehir)

15 Ocak Pazartesi:

20.00 Altay-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sakaryaspor, Trendyol, Sakarya, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig'de Sezonun İkinci Yarısı Yarın Başlıyor - Son Dakika


11:26
Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11
2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
10:45
Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
10:27
Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti
10:24
Dolar 30 TL'yi aştı Dolar 30 TL'yi aştı
10:19
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1961 lira seviyelerinde işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1961 lira seviyelerinde işlem görüyor
10:17
MİT programında fotoğraf bilmecesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi MİT programında fotoğraf bilmecesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi
10:12
Ne edep kaldı ne haya! TikTok'ta yayın açan kadının para için yapmadığı kalmadı Ne edep kaldı ne haya! TikTok'ta yayın açan kadının para için yapmadığı kalmadı

Son Dakika
11:26 Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
10:45 Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
10:27 Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti
10:24 Dolar 30 TL'yi aştı
10:17 MİT programında fotoğraf bilmecesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi
10:19 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1961 lira seviyelerinde işlem görüyor
10:12 Ne edep kaldı ne haya! TikTok'ta yayın açan kadının para için yapmadığı kalmadı
10:03 Fatih Terim ilk derbi sınavından istediği sonucu alamadı
10:01 Sınavda 100 alan öğrencisini evine çağırıp istismar eden öğretmene 12 yıl hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 11:55:33. #1.11#
SON DAKİKA: Trendyol 1. Lig'de Sezonun İkinci Yarısı Yarın Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement