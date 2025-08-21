Trendyol 1. Lig Hakemleri Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Trendyol 1. Lig Hakemleri Açıklandı

21.08.2025 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi. Maç programı açıklandı.

Trendyol 1. Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

21.30 Arca Çorum FK- SMS Grup Sarıyerspor: Ayberk Demirbaş

23 Ağustos Cumartesi:

16.30 Bandırmaspor- Adana Demirspor: Oğuzhan Gökçen

19.00 Esenler Erokspor-Serikspor: Hakan Ülker

21.30 Alagöz Holding Iğdır FK-İmaj Altyapı Vanspor: Seyfettin Alper Yılmaz

21.30 Sipay Bodrum FK- Sakaryaspor: Yusuf Ziya Gündüz

24 Ağustos Pazar:

19.00 Erzurumspor-Atko Grup Pendikspor: Burak Olcar

19.00 Boluspor- Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Raşit Yorgancılar

21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Özbelsan Sivasspor: Ümit Öztürk

21.30 Eminevim Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor: Muhammed Selim Özbek

25 Ağustos Pazartesi:

21.30 İstanbulspor- Manisa FK: Ömer Tolga Güldibi

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Trendyol, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig Hakemleri Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa’da tacize uğradı Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa'da tacize uğradı
KAP’a bildirildi Beşiktaş’tan Bankalar Birliği için dev adım KAP'a bildirildi! Beşiktaş'tan Bankalar Birliği için dev adım
Burası Hindistan değil Türkiye Tuvalette kokoreç hazırladılar Burası Hindistan değil Türkiye! Tuvalette kokoreç hazırladılar
İsrail Gazze’yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Süper Lig’in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan’a transfer oldu Süper Lig'in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan'a transfer oldu
Galatasaray’dan ayrılan Mathias Ross İngiltere’ye gitti Galatasaray'dan ayrılan Mathias Ross İngiltere'ye gitti

16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
16:24
“Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak“ iddiasına yalanlama
"Zincir marketlerde Cumhur Reyonu kurulacak" iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 16:58:22. #7.11#
SON DAKİKA: Trendyol 1. Lig Hakemleri Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.