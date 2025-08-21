Trendyol 1. Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler duyuruldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
21.30 Arca Çorum FK- SMS Grup Sarıyerspor: Ayberk Demirbaş
23 Ağustos Cumartesi:
16.30 Bandırmaspor- Adana Demirspor: Oğuzhan Gökçen
19.00 Esenler Erokspor-Serikspor: Hakan Ülker
21.30 Alagöz Holding Iğdır FK-İmaj Altyapı Vanspor: Seyfettin Alper Yılmaz
21.30 Sipay Bodrum FK- Sakaryaspor: Yusuf Ziya Gündüz
24 Ağustos Pazar:
19.00 Erzurumspor-Atko Grup Pendikspor: Burak Olcar
19.00 Boluspor- Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Raşit Yorgancılar
21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Özbelsan Sivasspor: Ümit Öztürk
21.30 Eminevim Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor: Muhammed Selim Özbek
25 Ağustos Pazartesi:
21.30 İstanbulspor- Manisa FK: Ömer Tolga Güldibi
Son Dakika › Spor › Trendyol 1. Lig Hakemleri Açıklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?