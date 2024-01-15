Trendyol 1. Lig\'in 18. Haftası Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'in 18. haftası, Altay-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor maçıyla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Altay, sahasında Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti.

Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 yenen lider Eyüpspor, puanını 45'e çıkardı. Sakaryaspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Göztepe ise 35 puanla ikinci sırada yer aldı.

33 puanı bulunan Kocaelispor, 32 puanlı Bodrum FK ve Sakaryaspor ile 30'ar puanı olan Ahlatcı Çorum FK ve Teksüt Bandırmaspor, play-off hattındaki takımlar oldu.

Sonuçlar

Sakaryaspor-Göztepe: 1-2

Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK: 0-0

Bodrum FK-Bitexen Giresunspor: 4-0

Adanaspor- Boluspor: 1-1

Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü: 2-0

Manisa FK-Kocaelispor: 2-1

Ahlatcı Çorum FK-Tuzlaspor: 2-1

Ümraniyespor- Gençlerbirliği: 1-1

Altay-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 1-0

Puan durumu???????

Trendyol 1. Lig'de 18. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P 1.EYÜPSPOR 18 15 0 3 48 15 33 45 2.GÖZTEPE 18 11 2 5 28 13 15 35 3.KOCAELİSPOR 18 10 3 5 30 22 8 33 4.BODRUM FK 18 9 5 4 27 13 14 32 5.SAKARYASPOR 18 9 5 4 29 20 9 32 6.AHLATCI ÇORUM FK 18 9 3 6 32 19 13 30 7.TEKSÜT BANDIRMASPOR 18 8 6 4 23 15 8 30 8.GENÇLERBİRLİĞİ 18 7 7 4 20 20 0 28 9.ÜMRANİYESPOR 18 6 5 7 20 22 -2 23 10.BOLUSPOR 18 6 5 7 14 20 -6 23 11.MANİSA FK 18 5 7 6 22 19 3 22 12.ERZURUMSPOR FK 18 4 8 6 17 20 -3 20 13.ADANASPOR 18 6 2 10 17 26 -9 20 14.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 18 5 4 9 15 24 -9 19 15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR 18 3 7 8 11 24 -13 16 16.TUZLASPOR 18 4 4 10 17 31 -14 16 17.ALTAY 18 4 2 12 11 36 -25 11 18.BITEXEN GİRESUNSPOR 18 2 3 13 11 33 -22 9 NOT: Altay'ın 3 puanı silinmiştir. NOT: Altay'ın 3 puanı silinmiştir. 19. hafta Trendyol 1. Lig'de 19. hafta maçlarının programı şöyle: 19 Ocak Cuma: 20.00 Bitexen Giresunspor-Ahlatcı Çorum FK (Çotanak Spor Kompleksi) 20 Ocak Cumartesi: 13.30 Erzurumspor FK-Bodrum FK (Erzurum Kazım Karabekir) 16.00 Boluspor-Teksüt Bandırmaspor (Bolu Atatürk) 19.00 Kocaelispor-Eyüpspor (Yıldız Entegre Kocaeli) 21 Ocak Pazar: 13.30 Tuzlaspor-Altay (Sancaktepe 15 Temmuz) 13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe) 16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Adanaspor (11 Nisan) 19.00 Gençlerbirliği-Sakaryaspor (Eryaman) 20.00 Göztepe-Ümraniyespor (Gürsel Aksel)

Kaynak: AA