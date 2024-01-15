Trendyol 1. Lig\'in 18. Haftası Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'in 18. haftası, Altay-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor maçıyla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Altay, sahasında Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti.
Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 yenen lider Eyüpspor, puanını 45'e çıkardı. Sakaryaspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Göztepe ise 35 puanla ikinci sırada yer aldı.
33 puanı bulunan Kocaelispor, 32 puanlı Bodrum FK ve Sakaryaspor ile 30'ar puanı olan Ahlatcı Çorum FK ve Teksüt Bandırmaspor, play-off hattındaki takımlar oldu.
Sonuçlar
Sakaryaspor-Göztepe: 1-2
Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK: 0-0
Bodrum FK-Bitexen Giresunspor: 4-0
Adanaspor- Boluspor: 1-1
Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü: 2-0
Manisa FK-Kocaelispor: 2-1
Ahlatcı Çorum FK-Tuzlaspor: 2-1
Ümraniyespor- Gençlerbirliği: 1-1
Altay-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 1-0
Puan durumu???????
Trendyol 1. Lig'de 18. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|18
|15
|0
|3
|48
|15
|33
|45
|2.GÖZTEPE
|18
|11
|2
|5
|28
|13
|15
|35
|3.KOCAELİSPOR
|18
|10
|3
|5
|30
|22
|8
|33
|4.BODRUM FK
|18
|9
|5
|4
|27
|13
|14
|32
|5.SAKARYASPOR
|18
|9
|5
|4
|29
|20
|9
|32
|6.AHLATCI ÇORUM FK
|18
|9
|3
|6
|32
|19
|13
|30
|7.TEKSÜT BANDIRMASPOR
|18
|8
|6
|4
|23
|15
|8
|30
|8.GENÇLERBİRLİĞİ
|18
|7
|7
|4
|20
|20
|0
|28
|9.ÜMRANİYESPOR
|18
|6
|5
|7
|20
|22
|-2
|23
|10.BOLUSPOR
|18
|6
|5
|7
|14
|20
|-6
|23
|11.MANİSA FK
|18
|5
|7
|6
|22
|19
|3
|22
|12.ERZURUMSPOR FK
|18
|4
|8
|6
|17
|20
|-3
|20
|13.ADANASPOR
|18
|6
|2
|10
|17
|26
|-9
|20
|14.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|18
|5
|4
|9
|15
|24
|-9
|19
|15.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR
|18
|3
|7
|8
|11
|24
|-13
|16
|16.TUZLASPOR
|18
|4
|4
|10
|17
|31
|-14
|16
|17.ALTAY
|18
|4
|2
|12
|11
|36
|-25
|11
|18.BITEXEN GİRESUNSPOR
|18
|2
|3
|13
|11
|33
|-22
|9
19. hafta
Trendyol 1. Lig'de 19. hafta maçlarının programı şöyle:
19 Ocak Cuma:
20.00 Bitexen Giresunspor-Ahlatcı Çorum FK (Çotanak Spor Kompleksi)
20 Ocak Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Bodrum FK (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Boluspor-Teksüt Bandırmaspor (Bolu Atatürk)
19.00 Kocaelispor-Eyüpspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
21 Ocak Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Altay (Sancaktepe 15 Temmuz)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Adanaspor (11 Nisan)
19.00 Gençlerbirliği-Sakaryaspor (Eryaman)
20.00 Göztepe-Ümraniyespor (Gürsel Aksel)
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