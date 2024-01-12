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Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. Haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler dijital atama yöntemi ile belirlendi.

Trendyol 1. Lig\'in 18. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu
12.01.2024 - 12:59,  Güncelleme: 13:01
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Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 18. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler ve yardımcıları dijital atama yöntemi ile belirlendi.

Haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

Bugün:

20.00 Sakaryaspor-Göztepe: Sarper Barış Saka

Yarın:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK: Batuhan Kolak

13.30 Bodrum FK-Bitexen Giresunspor: Yunus Dursun

16.00 Adanaspor- Boluspor: Ömer Faruk Gültekin

19.00 Eyüpspor- Ankara Keçiörengücü: Yiğit Arslan

14 Ocak Pazar:

13.30 Manisa FK-Kocaelispor: Mehmet Ali Özer

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Tuzlaspor: Gürcan Hasova

19.00 Ümraniyespor- Gençlerbirliği: Furkan Aksuoğlu

15 Ocak Pazartesi:

20.00 Altay-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Oğuzhan Uğurlu

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu - Son Dakika
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