Trendyol 1. Lig'in 34. ve Son Haftasının Programı Açıklandı - Son Dakika
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Trendyol 1. Lig'in 34. ve Son Haftasının Programı Açıklandı

Trendyol 1. Lig\'in 34. ve Son Haftasının Programı Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasında oynanacak maçların programını açıkladı. 10-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan karşılaşmaların günleri ve saatleri belirlendi. Bu haftada Ankara Keçiörengücü - Altay, Giresunspor - Ümraniyespor, Tuzlaspor - Gençlerbirliği, Kocaelispor - Sakaryaspor, Göztepe - Bodrum FK, Boluspor - Çorum FK, Adanaspor - Bandırmaspor, Erzurumspor FK - Eyüpspor ve Şanlıurfaspor - Manisa FK maçları oynanacak.

06.05.2024 17:00
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Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasında oynanacak maçların programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 1. Lig'in son haftasında oynanacak müsabakaların günleri belli oldu. 10-11 Mayıs tarihleri arasında yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:

10 Mayıs Cuma

14.00 Ankara Keçiörengücü - Altay

17.00 Giresunspor - Ümraniyespor

11 Mayıs Cumartesi

16.00 Tuzlaspor - Gençlerbirliği

16.00 Kocaelispor - Sakaryaspor

16.00 Göztepe - Bodrum FK

16.00 Boluspor - Çorum FK

16.00 Adanaspor - Bandırmaspor

16.00 Erzurumspor FK - Eyüpspor

16.00 Şanlıurfaspor - Manisa FK - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trendyol 1. Lig'in 34. ve Son Haftasının Programı Açıklandı - Son Dakika

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