Trendyol 1. Lig\'in 34. ve Son Haftasının Programı Açıklandı

Spor

Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasında oynanacak maçların programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 1. Lig'in son haftasında oynanacak müsabakaların günleri belli oldu. 10-11 Mayıs tarihleri arasında yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:

10 Mayıs Cuma

14.00 Ankara Keçiörengücü - Altay

17.00 Giresunspor - Ümraniyespor

11 Mayıs Cumartesi

16.00 Tuzlaspor - Gençlerbirliği

16.00 Kocaelispor - Sakaryaspor

16.00 Göztepe - Bodrum FK

16.00 Boluspor - Çorum FK

16.00 Adanaspor - Bandırmaspor

16.00 Erzurumspor FK - Eyüpspor

16.00 Şanlıurfaspor - Manisa FK - İSTANBUL