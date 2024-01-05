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Trendyol Süper Lig: Beşiktaş 1-1 Kasımpaşa (İlk yarı) - Son Dakika
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Trendyol Süper Lig: Beşiktaş 1-1 Kasımpaşa (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa arasındaki maçın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi. Maçta Semih Kılıçsoy ve Nuno da Costa'nın attığı gollerle takımlar birer puan aldılar.

05.01.2024 - 21:13,
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- Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada sol taraftan Gomis'in ceza sahası içine yaptığı ortaya iyi yükselen Fall, kafayla pasını ceza yayındaki Aytaç'a aktardı. Aytaç'ın sert şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

18. dakikada sol tarafta topla buluşan Semih Kılıçsoy'un topla beraber ceza sahasına girerek sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'te kaldı.

34. dakikada sol taraftan Ben Ouanes'in ceza sahasına ortasında Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı. Dönen topa ceza yayı üzerinden Gökhan Gül'ün şutunda kaleci Mert topu kornere çeldi.

35. dakikada sağ taraftan Hajradinovic'in kullandığı kornerde ceza sahası içi sağ çaprazında iyi yükselen Aytaç Kara'nın kafa vuruşunda kaleci Mert topu güçlükle kornere gönderdi.

41. dakikada sol taraftan Hajradinovic'in pasında topla buluşan Nuno da Costa, ceza sahası dışı sol çaprazından uzak direğe yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

45+2. dakikada sol taraftan topla ilerleyen Rashica, pasında arka direkte Semih Kılıçsoy'un kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Zainutdinov, Emrecan Terzi, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rashica, Semih Kılıçsoy, Muleka

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Rebic, Cenk Tosun, Ghezzal, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Aytuğ Kömeç, Tayfur Bingöl

Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe

Kasımpaşa: Gianniotis, Claudio Winck, Taylan Utku Aydın, Yasin Özcan, Ben Ouannes, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Gomis, Nuno da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Murat Can Yıldız, Adnan Aktaş, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Emirhan Yiğit, Alp Efe Kılınç

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Semih Kılıçsoy (dk. 45+2) (Beşiktaş), Nuno da Costa (dk.

Trendyol Süper Lig: Beşiktaş 1-1 Kasımpaşa (İlk yarı)
Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Trendyol Süper Lig: Beşiktaş 1-1 Kasımpaşa (İlk yarı) - Son Dakika


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