Trendyol Süper Lig\'de 37. Hafta Maçları Yarın Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 37. hafta yarın oynanacak 2 maçla başlayacak.
Trendyol Süper Lig'de 37. hafta heyecanı yarın, 18 Mayıs Cumartesi ve 19 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında İstanbulspor, saat 17.00'de Sivasspor'u konuk edecek. Diğer mücadelede ise Antalyaspor, saat 20.00'de Adana Demirspor'u ağırlayacak. Bu hafta Galatasaray - Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maç RAMS Park'ta 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Süper Lig'de 37. haftanın programı şöyle:
Yarın
17.00 İstanbulspor - Sivasspor
20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor
18 Mayıs Cumartesi
19.00 Beşiktaş - Hatayspor
19.00 MKE Ankaragücü - Pendikspor
19.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
19.00 Samsunspor - Corendon Alanyaspor
19.00 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük
19.00 RAMS Başakşehir - Trabzonspor
19.00 Kayserispor - Konyaspor
19 Mayıs Pazar
19.00 Galatasaray - Fenerbahçe - İSTANBUL
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