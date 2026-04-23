Trendyol Süper Lig'de "İstanbul derbileri" haftası
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trendyol Süper Lig'de "İstanbul derbileri" haftası

23.04.2026 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sezonun 31. haftasının ilk maçında RAMS Başakşehir, Kasımpaşa'yı konuk edecek - RAMS Park'taki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi pazar günü oynanacak - Beşiktaş, pazartesi günü sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın perdesi yarın açılacak.

Haftanın açılış maçında RAMS Başakşehir, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

RAMS Park'taki Galatasaray-Fenerbahçe derbi mücadelesi ise 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 31. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

25 Nisan Cumartesi:

14.30 ikas Eyüpspor-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 Göztepe-Hesap.com Antalyaspor (Isonem Park Gürsel Aksel)

26 Nisan Pazar:

14.30 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Kocaelispor (Eryaman)

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)

27 Nisan Pazartesi:

17.00 Corendon Alanyaspor-Samsunspor (Alanya Oba)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Beşiktaş-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Tüpraş)

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Fatih Karagümrük, Yerel Haberler, Etkinlikler, Başakşehir, Kasımpaşa, Beşiktaş, İstanbul, Futbol, Pazar, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 10:47:07. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.