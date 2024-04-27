TUR 2024'ün 7. etabını Tobias Andresen kazandı - Son Dakika
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Spor

TUR 2024'ün 7. etabını Tobias Andresen kazandı

TUR 2024\'ün 7. etabını Tobias Andresen kazandı

2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024) 7. etabını, Dsm-Firmenich PostNL takımının Danimarkalı sporcusu Tobias Andresen kazandı. İzmir'in Çeşme ile Karşıyaka ilçeleri arasındaki 125,4 kilometrelik parkurda düzenlenen etapta 152 sporcu yarıştı. Andresen, etabı 2 saat 50 dakika 58 saniyede tamamlayarak TUR 2024'teki 3. etap zaferini elde etti.

27.04.2024 14:53
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2024 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2024) 7. etabını, Dsm-Firmenich PostNL takımının Danimarkalı sporcusu Tobias Andresen kazandı.

Turun sondan ikinci etabı, İzmir'in Çeşme ile Karşıyaka ilçeleri arasındaki 125,4 kilometrelik parkurda düzenlendi. 3. kategori bir tırmanış haricinde düzlüklerden oluşan etaba 152 sporcu katıldı.

Q36.5 takımından James Whelan ve Beykoz Belediyespor'dan Natnael Berhane, bitime 98 kilometre kala ana gruptan ayrıldı. Berhane son 8, Whelan da son 6 kilometrede yakalandı.

Bitiş düzlüğü öncesindeki derin virajda çok sayıda bisikletçi düştü.

Toplu finişe sahne olan etabı 2 saat 50 dakika 58 saniyede tamamlayan Andresen, TUR 2024'teki 3. etap zaferini yaşadı.

Andresen böylece sprint klasmanında liderliğe yükseldi.

Etapta 2'nciliği Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex takımı), 3'üncülüğü de Manuel Penalver (Polti Kometa) elde etti.

Turkuaz mayo değişmedi

Bir diğer Dsm-Firmenich PostNL sporcusu Frank van den Broek, 25 saat 53 dakika 9 saniyelik zamanıyla genel klasman liderine verilen "turkuaz mayo"yu korudu.

Hollandalı bisikletçi, son etaba Merhawi Kudus'ün (Terengganu) 4, Paul Double'ın (Polti Kometa takımı) ise 9 saniye önünde lider başlayacak.

Bike Aid takımından Vinzent Dorn ise tırmanış ve Türkiye güzellikleri klasmanlarını ilk sırada bitirmeyi büyük ölçüde garantiledi. Alman bisikletçinin söz konusu kırmızı ve beyaz mayoları giymesi için yarınki etabı tamamlaması yeterli olacak.

TUR 2024 yarın tamamlanıyor

Akdeniz ve Ege sahillerini geride bırakan bisikletçiler, yarın organizasyonun 8. ve son etabının yapılacağı İstanbul'a hava yoluyla geçecek.

Startı saat 11.00'de Beşiktaş Meydanı'nda verilecek TUR 2024'ün 105,4 kilometrelik en kısa etabı, Sultanahmet Meydanı'nda sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TUR 2024'ün 7. etabını Tobias Andresen kazandı - Son Dakika

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