Tur şansı zora girdi! RAMS Başakşehir\'e kendi sahasında büyük şok

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında RAMS Başakşehir, Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı RAMS Başakşehir, 2-1'lik skorla kaybetti.

ESKİ GALATASARAYLI RAMS BAŞAKŞEHİR'İ ÜZDÜ

Universitatea Craiova'ya galibiyeti getiren golleri 45+2'de Galatasaraylı eski futbolcu Alexandru Cicaldau ve 61. dakikada Carlos Mora kaydetti. Temsilcimizin tek golü 87. dakikada Festy Ebosele'den geldi.

RÖVANŞ 28 AĞUSTOS'TA

Bu sonuçla birlikte temsilcimiz RAMS Başakşehir, rövanş maço öncesi tur şansını zora soktu. Turun ikinci maçı 28 Ağustos Perşembe günü Romanya'da oynanacak. Temsilcimize tur için en az 2 farklı galibiyet gerekecek.