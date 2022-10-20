Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets sezona Atlanta Hawks deplasmanında başladı. Atlanta, 5 oyuncusundan çift haneli katkı aldığı karşılaşmada Houston'ı 117 - 107 mağlup etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün, görev aldığı 22 dakikada takımına 15 sayı, 9 ribauntluk katkı sağladı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 24 sayıyla John Colins oldu.

Kaynak: DHA

Ömer Faruk Yurtseven, Basketbolcu, Cedi Osman, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Türk basketbolcular, NBA'de geceyi mağlubiyetle kapattı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.