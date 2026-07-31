Türk Boksunda Tarihi Adım

Türkiye'de ilk kez kurulan Türkiye Profesyonel Boks Komisyonu ile birlikte Türk boksörler artık Türk lisansıyla dünyanın her yerinde profesyonel maçlara çıkabilecek. Komisyonun kurucularından ve ilk başkanı Serdar Avcı, "Cumhuriyet tarihimizde bugüne kadar hiçbir zaman Türk lisanslarıyla hiçbir Türk boksör profesyonel maça çıkmadı. Artık bütün profesyonel boksörlerimiz, tüm dünyada Türk lisansıyla mücadele edebilecekler. Bu çok büyük bir başarı" dedi.

Türk profesyonel boksunda tarihi adım atıldı ve Türkiye Profesyonel Boks Komisyonu kuruldu. Komisyonun kurucularından ve ilk başkanı Serdar Avcı, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de profesyonel boks adına önemli bir sürecin tamamlandığını söyledi.

Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Konseyi (WBC), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Dünya Boks Organizasyonu (WBO) tarafından tanınan Türkiye Profesyonel Boks Komisyonu'nun 'tarihi bir adım' olduğuna dikkat çeken Avcı, "Cumhuriyet tarihimizde bugüne kadar hiçbir zaman Türk lisanslarıyla hiçbir Türk boksör profesyonel maça çıkmadı. 1922'de Türkiye'de profesyonel boks maçları olmuş. İlk profesyonel maç 1922'de başlamış. Fransız hakemlerle ve dövüşen Türk boksörler de Fransız lisansıyla dövüşmüş. Bugüne kadar hiçbir zaman, Türkiye'de profesyonel boks komisyonu, federasyonu olmadı. Biz federasyon diyoruz ama Avrupa'da komisyon olarak geçiyor normalde. Uzun bir uğraş sonucunda Türkiye'de profesyonel boks komisyonunu kurduk. Fakat önce Avrupa Birliği bizi tanımamıştı. Avrupa Birliği'nin konvansiyonuna davet edildik. Belli başlı kontaklarla görüşerek Avrupa Birliği'ne resmi olarak kaydımızı yaptırdık. Avrupa Birliği yaptığımız başarılı çalışmaları görünce bizi tanıdı. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin ardından Asya Birliği de aynı şekilde bizi tanıdı. Şu anda dünyada tek hakem sistemi olan BoxRec de Türkiye'yi resmi olarak tanıdı, protokoller bitti. Artık bütün Türk profesyonel boksörler, tüm dünyada Türk lisansıyla mücadele edebilecekler. Bu çok büyük bir başarı. Gerçekten çok mutlu oldum. Çünkü hiç kimse Türk lisansıyla oynayamadı. Ben de Ukrayna takımındaydım mecburen. Ukrayna lisansıyla oynuyordum. Geçmişimde eski milli boksörüm ve profesyonel boks yaşantımda da aynı şekilde Ukrayna adına oynuyordum. Türk lisansına ben yetişemedim. Bunun öncüsü olmaktan, bunu kurucularından olmaktan büyük onur duyuyorum. Ülkeme çok büyük bir hizmet ettiğimi düşünüyorum. Ama tabii bu hiç kolay olmadı. Profesyonel boks bir gelirdir sonuçta, para kazanma olanağı sunar çocuklara ve Türkiye'de profesyonel boks organizasyonları olmadığı için organizasyon işine başladık. Fakat organizasyon işine başladığımız zaman da Türkiye'de federasyon olmadığı için bunun da zorluğunu çok çektik. En son büyük bir mücadele vererek federasyonu, Türkiye Profesyonel Boks Komisyonu'nu kurduk ve şu anda ülkemizde herkes rahatlıkla Türk lisansı çıkartabilir. Türkiye adına profesyonel boks lisansı çıkartıp, tüm dünyada mücadele edebilir. Bu resmi olarak protokoller imzalandı, tüm dünyada geçerli" ifadelerini kullandı.

"Avrupa ve Amerika'daki sporcular da bizden lisans alıyor"

Komisyonun kurulmasının ardından yurt içi ve yurt dışından çok sayıda olumlu geri dönüş aldıklarını belirten Avcı, "Bunu öğrenen bütün Türk sporcularımızın hepsi çok mutlu oldu. İnanılmaz mesajlar yağmaya başladı. Birçoğu Avrupa'da yaşadığı halde bile bizi arayıp Türkiye'den lisansını alıyorlar. Bütün Türk sporcularımıza biz reyting sıralamasında da kapımızı açtık, Türk oldukları için. O yüzden Avrupa'nın birçok yerinden, Amerika da dahil, birçok sporcu artık Türk lisansı alıyor. Hatta Türk sporcuların dışındaki Avrupa ve Amerika'daki sporcular da bizden lisans alıyor. Tabii ki prosedüre uygun bir şekilde her şeyi yapıyoruz ama bizim birinci amacımız ticaret değil, sporculara destek çıkmak" şeklinde konuştu.

"Asya Birliği'nde de resmi olarak üyesiyiz"

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin ardından Asya Birliği üyeliğinin de tamamlandığını aktaran Serdar Avcı, "Türkiye, Avrupa Birliği'nde olduğu kadar Asya Birliği'nde de olması gerekiyor. Asya Birliği diye bir konsey var. Tüm dünyada Asya ülkelerinin belli başlı kuralların dışına çıkmaması için, hepsini bir arada tutmak için gerekli olan bir kuruluş bu. O kuruluş bir ülkeyi himayesine alabilmesi için belli başlı prosedürler vardır, Avrupa Birliği'nde olduğu gibi. Biz bu prosedürlere fazlasıyla uyduğumuz için onlar bizi zaten sorunsuz bir şekilde aldılar. Şu anda resmi olarak imzalandı ve biz aynı zamanda Asya Birliği'nde resmi olarak üyesiyiz" diye konuştu.

"2027 Avrupa Birliği konvansiyonunu Türkiye'ye aldık"

Daha önce Avrupa Birliği tarafından tanınmadıklarını hatırlatan Avcı, bugün ise önemli bir organizasyonun Türkiye'ye verildiğini vurgulayarak, "Daha önce Avrupa Birliği bizi hiç tanımıyordu. Ama bugün hem tanıyor hem de artık 2027 Avrupa Birliği Konvansiyonu'nu Türkiye'ye aldık. Bütün Avrupa Birliği, Türkiye'ye gelecek. Bütün Avrupa'nın ünlü boksörleri, yetkilileri, başkanı gelip Türkiye'de hem güzel şehrimizi, ülkemizi görecekler hem de burada boksa dair konuşmalarını yapacaklar. Bu, ülkemizi tanıtım açısından da çok güzel bir şey. Böyle bir şey yaptığım için de çok mutluyum. Gerçekten bu güzel bir şey" cümlelerine yer verdi.

Komisyonun kurulmasıyla genç sporcular açısından önemli bir engelin ortadan kalktığını sözlerine ekleyen Avcı, "Artık ülkemizde örnek çalışmalar var. Daha önce bir boksör lisans alabilmek için bile Almanya'ya gidip kontak kurmalıydı. Almanya'da vize sorunları vardı. 15-16 yaşındaki bir çocuk için bunlar çok zor şeyler. Ama tabii bu komisyonumuzu kurarak bütün bu sorunları kaldırdık. Artık çok rahat bir şekilde buradan gençlerimiz profesyonel boks lisansı alıp profesyonel boksa başlayabilecekler" dedi.

"WBC'nin 'Türkiye Başkanı' ünvanını aldım"

WBC ile yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Serdar Avcı, WBC Türkiye Ofisi'nin kurulduğunu ve WBC Türkiye Başkanı ünvanını aldığını söyledi. Avcı, "WBC Federasyonu'nu Türkiye'ye getirdim. WBC'nin 'Türkiye Başkanı' ünvanını aldım ve WBC Türkiye ofisi kuruldu. WBC Komisyonu kurarken en başından beri WBC Yönetim Kurulu üyesi Oksana Semenisina Türkiye'ye geldi. Hakemlerimize seminerler verdi. Başkan Mauricio Sulaiman'a çok teşekkür ederim. Destek verdi ve WBC Yüksek Yönetim Kurulu Üyesi ve Asya As Başkanı Oksana Semenisina Türkiye'ye geldi. Burada gerekli olan tüm desteği sundu" değerlendirmesinde bulundu.

"Türk hakemler uluslararası organizasyonlarda görev yapıyor"

Hakemlerin eğitim ve staj süreçlerini başarıyla tamamladığını da kaydeden WBC Türkiye Başkanı Serdar Avcı, "Hakemlerimize seminerler verildi. Daha sonra hakemlerimiz büyük bir eğitim aldıktan sonra staj dönemi başladı. Staj dönemini de başarıyla geçince artık Avrupa'nın her yerinde görev yapmaya başladılar. Türkiye Profesyonel Boks Federasyonu'muzun hakemleri şu anda Lübnan'da görev yapıyor. Lübnan'da olan organizasyonu bizim komisyonumuzun hakemleri yönetiyor. Bundan daha büyük bir gurur yok. Bundan bir ay önce de Umman'a gittiler. Orada görev yaptılar, Azerbaycan'da da görev yaptılar. Artık Dubai gibi ülkelerde Türk komisyonumuzun hakemleri göreve başladı. Hakemlerimiz de artık hem WBC hem WBA gibi büyük federasyonların hakemi oldu. Türk hakemler, Mike Tyson ayarında bir boksörün maçını yönetebilir. Bu hakka sahip olduk" açıklamasında bulundu.

"WBC Greater Turan ünvanı oluşturuldu"

WBC bünyesinde 'Greater Turan' ünvanını hayata geçirdiklerini duyuran Avcı, bu ünvanın 22 ülkeyi kapsadığını dile getirerek, "Atalarımızın her zaman hayaliydi bu. Bunu ben WBC'de dünyanın en büyük federasyonunda gerçekleştirdim. WBC Greater Turan, yani Büyük Turan. 22 ülkeyi kapsıyor. Bu ünvanı kurdum ve bu ünvanın başkanı oldum. WBC Başkanı Mauricio Sulaiman tarafından başkan olarak ilan edildim. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. WBC Greater Turan, içinde 22 tane ülkenin bulunmuş olduğu, Rusya'ya ve Ukrayna'ya kadar dayanan, Kazakistan ve Özbekistan Türk boylarının toplumundan oluşan, üstünde tuğra olan ünvanı kurdum. WBC Greater Turan kemeri üstünde Türk bayrağı ve tuğramız var. Bundan daha büyük bir gurur olamaz. Bunu da başardığım için çok mutluyum ve kemeri tüm dünyaya tanıtarak kültürümüzü tanıtmaya devam edeceğimi de söyleyebilirim" diyerek sözlerini noktaladı.