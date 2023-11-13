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Türk futbolunun utanç karesi! Oosterwolde alaşağı edilirken hakemler sadece izledi - Son Dakika

Türk futbolunun utanç karesi! Oosterwolde alaşağı edilirken hakemler sadece izledi

13.11.2023 08:20  - Güncelleme: 08:28

Adana Demirspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe'de Oosterwolde'nin maçta başka bir futbolcu ile tartışırken Rodrigues tarafından boynundan tutularak yere düşürülmesi büyük tepki çekti. Rodrigues'in kırmızı kartla cezalandırılması gerektiğini belirten beIN Sports'un hakem yorumcularından Deniz Çoban, ''Türk futbolunun utanç gecesi'' yorumunda bulundu.

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmada Adana Demirsporlu Rodrigues'in sarı-lacivertlilerin yıldızı Oosterwolde'yi boğazından tutup yere düşürmesi sonrası hakem Halil Umut Meler'den kart görmemesi büyük tepki çekti.

"TÜRK FUTBOLUNUN UTANÇ GECESİ BU GÖRÜNTÜ"

Hakem yorumcusu Deniz Çoban ise yaptığı yorumda, "Kırmızı kartla atılan Adana Demirsporlu antrenör, yerden düşeni kaldırdı. VAR'da yeterli görüntü yok. Kalite düşük. Sıktığını, tuttuğunu, yatırdığını görmedi. Sahada Halil Umut Meler, Emre Eyisoy, karşıda Kerem Ersoy, dördüncü hakem Burak Şeker. Bu pozisyonu seyrediyorlar. Hangi biri bu yaşananları futbol içinde görüyor, hangi biri! Sıktığının, kündeye getirdiğinin önemi yok. Şu Türk futbolunun utanç gecesi bu görüntü." ifadelerini kullandı.

"BU NET BİR KIRMIZI KART"

Eski hakem Fırat Aydınus pozisyonla ilgili olarak, "Hiçbir futbolcu ayırma amacıyla gelip de rakibini veya takım arkadaşını böyle ayırmaz. Böyle bir ayırma şekli yok. Dışarıda bile araya girmek istesen, eliyle göğsünden itersin. Kavga ayırırken boynunun tutulduğuna şahit oldunuz mu? Rodrigues'in 'ayırma şekli' niyeti itibarıyla asla ayırmak için değil. Rodrigues, Oosterwolde'nin boğazını sıkarak alaşağı ediyor. Bu net bir kırmızı kart!" dedi.

"KART ÇIKMAMASI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Yine eski hakemlerden Bülent Yıldırım ise değerlendirmesinde, "Belhanda ve Oosterwolde'nin yaptıkları futbol içinde. Karşılıklı sportmenliğe aykırı hareketten gördükleri sarı kart tamam. Rodrigues'in Oosterwolde'nin boğazına çöktüğünü görüyoruz. Arkadan geldi Badou. Dizi koydu. Badou da onla beraber... Burası futbol değil. Burası sokak değil. Bu artık kavga. Bundan sonrası futbol değil. Buradan kırmızı kart çıkmaması kabul edilebilir değil." şeklinde konuştu.

"BÖYLE BİR ŞEY OLMAZ"

Eski yardımcı hakem Bahattin Duran, "Rodrigues kırmızı kart. Rodrigues ile Ndiaye'nin kartsız geçmesi, hakem ekibinden biri nasıl söylemedi! Ben anlamıyorum. Hakem ekibinin Rodrigues ve Ndiaye'ye kart göstermemesini kabul edemiyorum. Şunu söyleyeyim; bizim elimizde bu görüntü varsa VAR'da da var. Rodrigues'in yaptığı harekete VAR mutlaka müdahale etmeli. Böyle bir şey olmaz. Kabul edilemez. VAR'ın müdahale edip Rodrigues'i oyundan ihraç ettirmesi lazımdı." ifadelerini kullanarak pozisyonu değerlendirdi.

İşte o pozisyon:

Türk futbolunun utanç gecesi! Hakem, Fenerbahçe'nin yıldızını boğazından tutup yere düşüren Rodrigues'i sadece izledi
Görüntü: beIN Sports
Türk futbolunun utanç gecesi! Hakem, Fenerbahçe'nin yıldızını boğazından tutup yere düşüren Rodrigues'i sadece izledi
Görüntü: beIN Sports
Türk futbolunun utanç gecesi! Hakem, Fenerbahçe'nin yıldızını boğazından tutup yere düşüren Rodrigues'i sadece izledi
Görüntü: beIN Sports
Türk futbolunun utanç gecesi! Hakem, Fenerbahçe'nin yıldızını boğazından tutup yere düşüren Rodrigues'i sadece izledi
Görüntü: beIN Sports
Türk futbolunun utanç gecesi! Hakem, Fenerbahçe'nin yıldızını boğazından tutup yere düşüren Rodrigues'i sadece izledi
Görüntü: beIN Sports

Adana Demirspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk futbolunun utanç karesi! Oosterwolde alaşağı edilirken hakemler sadece izledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk futbolunun utanç karesi! Oosterwolde alaşağı edilirken hakemler sadece izledi - Son Dakika
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