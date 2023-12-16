Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Hakkı Demiralay, Akif Kabak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Carlini, Fatma Şekerci, Ecenur Aksoy, Nicoletti, Loda, Özge Nur Çetiner (Selin Adalı, Ayşe Çürük, Tuğçe Akman, Firdevs Kiremitçi, Gizem Düzeltir, Çağla Salih)
Türk Hava Yolları: Bergman, Dicle Babat, Neriman Özsoy, Şeyma Ercan, Kübra Akman, Carneiro (Melis Yılmaz, Van Ryk, Sıla Çalışkan, Duarte, Derya Güç)
Setler: 25-23, 20-25, 17-25, 21-25
Süre: 123 dakika (37, 31, 24, 31)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 13. hafta mücadelesinde Türk Hava Yolları, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi - Son Dakika