Türk Milli Karate Takımı Şampiyon Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türk Milli Karate Takımı Şampiyon Oldu

Türk Milli Karate Takımı Şampiyon Oldu

27. Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı başarı elde etti.

03.03.2025 22:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

27. Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda Türk Milli Karate Takımı şampiyon oldu. Şampiyonada başkent Ankara adına milli takım kafilesinde 5 sporcu yer aldı.

Karadağ'ın Budva eyaletinde düzenlenen 27. Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda, +35 yaş kadınlarda Betül Çilek Tatar, 1 altın, 1 bronz madalya kazanırken, Berrin Erevik 1 altın, Aysun Kezban Ant 1 bronz madalyanın sahibi oldu. +55 yaş erkeklerde Ertaç Sezgin 1 altın, +35 yaş erkeklerde Turgay Okumuş 1 gümüş madalya ile milli takımın başarısına destek oldu.

Milli karateciler 8 altın, 3 gümüş, 10 bronz madalya ile şampiyonluk ipini göğüslerken, başkentli karateciler toplam 21 madalyaya 3 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya ekledi.

Milli sporcular, Makedonya, Yunanistan, Kosova, Slovenya, Romanya ve Bulgaristan'ın yanı sıra genel klasman 5.'si Bosna Hersek'in de üzerinde bir başarı elde etti.

Ercüment Taşdemir: "Türk karatesi emin ellerde"

Şampiyonayı değerlendiren Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Ankaralı sporcuların milli takıma katkılarının çok önemli olduğunu belirtirken, "Türk karatesi her yaşta ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. Özellikle veteran sporcularımızın Türkiye genelinde performansları gurur vericiydi. Bu durum genç sporcularımız için de önemli bir motivasyon kaynağı. Her yaşta uluslararası arenada söz sahibiyiz. Türk karatesi emin ellerde" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Milli Takım, Teknoloji, ankara, Gümüş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk Milli Karate Takımı Şampiyon Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:11 Doğruysa skandal AK Parti’nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü Doğruysa skandal! AK Parti'nin kalesinde belediye başkanını zora sokacak görüntü
14:00 İYİ Parti’den istifa eden Adnan Beker, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker, CHP'ye katıldı
13:43 Borsa İstanbul’a operasyon: 17 kişi gözaltında Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
13:38 Beykoz Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
13:14 Trump’ın Ukrayna’ya askeri desteği kesmesine Kremlin’den ilk tepki Trump'ın Ukrayna'ya askeri desteği kesmesine Kremlin'den ilk tepki
20:24 Erdoğan’dan AB’ye: Türkiye’nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa’nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor Erdoğan'dan AB'ye: Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa'nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor
20:18 Beşiktaş, armasını yeniledi Beşiktaş, armasını yeniledi
19:56 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi
19:52 Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi Askeri müdahale imasında bulundu Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu
19:31 Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor Tepki çeken karar Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor! Tepki çeken karar
19:27 Trump’tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum Trump'tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum
18:59 Bahçeli’den Pervin Buldan’a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor
18:55 Trabzonspor’da 40 yıl sonra bir ilk Trabzonspor'da 40 yıl sonra bir ilk
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 14:24:35. #7.12#
SON DAKİKA: Türk Milli Karate Takımı Şampiyon Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.