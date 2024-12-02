Türk Takımları Avrupa'da Sahaya Çıkıyor

Spor

Voleybolda bu hafta Avrupa kupalarında 4 Türk ekibi mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi erkekler kategorisinde temsil eden kulüpler, CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda sahaya çıkacak.

Maç programı şu şekilde:

CEV Şampiyonlar Ligi

4 Aralık Çarşamba:

18.00 Halkbank-Sir Sicoma Monini (İtalya)

5 Aralık Perşembe:

20.00 Olympiakos (Yunanistan)- Fenerbahçe Medicana

CEV Kupası

4 Aralık Çarşamba:

20.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart

CEV Challenge Kupası

5 Aralık Perşembe:

21.30 WWK Volleys Herrsching (Almanya)-Spor Toto