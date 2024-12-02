Voleybolda bu hafta Avrupa kupalarında 4 Türk ekibi mücadele edecek.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi erkekler kategorisinde temsil eden kulüpler, CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda sahaya çıkacak.
Maç programı şu şekilde:
CEV Şampiyonlar Ligi
4 Aralık Çarşamba:
18.00 Halkbank-Sir Sicoma Monini (İtalya)
5 Aralık Perşembe:
20.00 Olympiakos (Yunanistan)- Fenerbahçe Medicana
CEV Kupası
4 Aralık Çarşamba:
20.00 Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart
CEV Challenge Kupası
5 Aralık Perşembe:
21.30 WWK Volleys Herrsching (Almanya)-Spor Toto
Son Dakika › Spor › Türk Takımları Avrupa'da Sahaya Çıkıyor - Son Dakika
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