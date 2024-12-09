Türk Takımları Avrupa Kupalarında 10 Maç Oynayacak

Spor

Basketbolda Avrupa kupalarında bu hafta içi Türkiye'yi temsil eden takımlar 10 maça çıkacak.

Avrupa kupalarında 2024-2025 sezonunda Türkiye'yi temsil eden takımlardan erkeklerde 10, kadınlarda ise 4 takım yoluna devam ediyor.

Erkekler THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkim ile Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda ise TOFAŞ yer alıyor. Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Kupası'nda ise Galatasaray Çağdaş Faktoring ve Beşiktaş Türkiye adına parkeye çıkıyor.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta Galatasaray, Aliağa Petkim ve Manisa Basket'in gruplarında maç oynanmayacak. BKT Avrupa Kupası'nda ise iki Türk takımı Beşiktaş Fibabanka ile Bahçeşihir Koleji karşı karşıya gelecek.

Türk takımlarının bu hafta içi Avrupa kupalarında oynayacağı maçların programı TSİ şöyle:

THY Avrupa Ligi:

12 Aralık Perşembe:

20.45 Fenerbahçe Beko-Monaco (Fransa)

13 Aralık Cuma:

20.30 Anadolu Efes- Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

BKT Avrupa Kupası:

11 Aralık Çarşamba:

19.30 Türk Telekom-Aris (Yunanistan)

21.00 Beşiktaş Fibabanka-Bahçeşehir Koleji

Basketbol Şampiyonlar Ligi:

Yarın:

23.00 Tenerife (İspanya)-Karşıyaka

FIBA Avrupa Kupası:

11 Aralık Çarşamba:

23.00 Porto (Portekiz)-TOFAŞ

Kadınlar FIBA Avrupa Ligi:

11 Aralık Çarşamba:

22.30 Perfumerias Avenida (İspanya)-ÇBK Mersin

12 Aralık Perşembe:

18.30 Fenerbahçe Opet-ZVVZ USK Prag (Çekya)

Kadınlar FIBA Avrupa Kupası:

11 Aralık Çarşamba:

19.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Galatasaray Çağdaş Faktoring

20.00 InvestInTheWest Enea Gorzow (Polonya)-Beşiktaş