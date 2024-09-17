Türk Takımları Su Topu Kupası'nda

Spor

Su topu Kadınlar Challenger Kupası'nda mücadele edecek 3 Türk takımının rakipleri belli oldu.

Türk temsilcilerinden organizasyonun son şampiyonu İzmir Büyükşehir Belediyespor, Sırbistan'daki A Grubu'nda, Dalton Koleji Çekya'daki C Grubu'nda ve Galatasaray da Romanya'daki D Grubu'nda mücadele edecek.

Gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar, adlarını bir üst tura yazdıracak.

7- 10 Kasım'da yapılacak grup müsabakalarının oynanacağı yerler ve takımlar şöyle:

A Grubu (Novi Sad-Sırbistan): İzmir Büyükşehir Belediyespor, Vojvodina (Sırbistan), Manchester City (İngiltere), Sliema ASC (Malta)

B Grubu: (Valetta-Malta): Sirens ASC (Malta), Jadran Split (Hırvatistan), SV Blau-Weiss Bochum (Almanya), Hapoel Emek Hayarden (İsrail)

C Grubu: (Strakonice-Çekya): Dalton Koleji, Zavk Mladost (Hırvatistan), AJF Strakonic (Çekya), Otter Swimming (İngiltere)

D Grubu: (Alba Iulija-Romanya): Galatasaray, Kızılyıldız (Sırbistan), Sporting Lizbon (Portekiz), SSV Esslingen (Almanya), CSM Unirea (Romanya)