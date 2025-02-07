Türk Tenisi İçin Yeni Dönem: 'Türkiye Tenis Hamlesi' Çalıştayı Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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Türk Tenisi İçin Yeni Dönem: 'Türkiye Tenis Hamlesi' Çalıştayı Sonuçları Açıklandı

Türk Tenisi İçin Yeni Dönem: \'Türkiye Tenis Hamlesi\' Çalıştayı Sonuçları Açıklandı

Türkiye Tenis Federasyonu, Erkekler Tenis Milli Takımı'nın başarıları sonrası düzenlenen 'Türkiye Tenis Hamlesi' çalıştayının sonuç raporunu duyurdu. Çalıştayda Türk tenisinin geleceği için stratejik planlar belirlendi.

07.02.2025 13:00  Güncelleme: 13:02
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TÜRKİYE Tenis Federasyonu (TTF), Erkekler Tenis Milli Takımı'nın Davis Cup'ta Meksika karşısındaki zaferiyle Dünya Grubu 1'e yükselerek başlattığı başarılı yeni dönemde, geçtiğimiz aralık ayında Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Türkiye Tenis Hamlesi" çalıştayının sonuç raporunu açıkladı.

TÜRK TENİSİNİN GELECEĞİNE YÖN VEREN ÇALIŞTAY

Türkiye tenisinin geleceğine dair yol haritasının belirlendiği çalıştayda, milli sporcular, antrenörler, kulüpler, master tenisçiler, akademisyenler ve medya kuruluşları gibi geniş bir katılımcı kitlesi yer aldı. Çalıştayın ana gündem maddeleri arasında Türk tenisinin güçlü ve zayıf yönleri, fırsatlar ve tehditler, rekabet ortamının geliştirilmesi, eğitim olanakları ve sponsorluk konuları öne çıktı.

Çalıştayda elde edilen fikir ve öneriler, Türkiye Tenis Federasyonu'nun 2025-2028 Stratejik Planı'nın temelini oluşturacak.

TTF BAŞKANI MÜDERRİSGİL: TÜRK TENİSİ İÇİN YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICINI YAŞIYORUZ

Çalıştay raporunun açıklanmasının ardından bir değerlendirme yapan Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, şunları ifade etti:

"Türk tenisi için yeni bir dönemin başlangıcını yaşıyoruz. Çalıştay sırasında paylaşılan değerli görüşler, tenis sporunun daha geniş kitlelere ulaşması ve altyapının güçlendirilmesi için bize rehberlik edecek. Çalıştayımıza ev sahipliği yapan Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu'na ve ekibine, ayrıca çalıştayın moderasyonunda görev alan akademisyenlerimize ve tüm paydaş temsilcilerimize içtenlikle teşekkür ederim"

Türkiye Tenis Federasyonu, paydaşların görüşlerinden hareketle geliştirdiği stratejik planıyla Türk tenisini uluslararası standartlara taşıma hedefini sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Türk Tenisi İçin Yeni Dönem: 'Türkiye Tenis Hamlesi' Çalıştayı Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

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