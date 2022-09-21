Tecrübeli voleybolcu Yeliz Başa, kariyerini Filipinler'de sürdürecek - Son Dakika
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Tecrübeli voleybolcu Yeliz Başa, kariyerini Filipinler'de sürdürecek

21.09.2022 13:40
Tecrübeli voleybolcu Yeliz Başa, kariyerini Filipinler'de sürdürecek

Türk voleybolunu uluslararası alanda uzun süredir temsil eden deneyimli oyuncu Yeliz Başa, kariyerini Filipinler'de sürdürecek.

Türk voleybolunu uluslararası alanda uzun süredir temsil eden deneyimli oyuncu Yeliz Başa, kariyerini Filipinler'de sürdürecek.

Filipinler Voleybol Ligi'nin son şampiyonu Creamline Cool Smashers ile sözleşme imzalayan 35 yaşındaki oyuncu, yeni takımıyla antrenmanlara başladı.

Türkiye'de Beşiktaş, Halkbank ve Bodrumspor formaları giyen Yeliz, yurt dışında 10 farklı ülkenin takımlarında görev aldı. Deneyimli pasör çaprazı, Filipinler'in yanı sıra Güney Kore, Japonya, Çekya, Endonezya, Tayland, Vietnam, Arnavutluk, Porto Riko ve İtalya takımlarının kadrosunda da bulundu.

Voleybol kariyerinde Türkiye dahil 11 farklı ülkede forma giyen ve birçok ülkede şampiyonluk yaşayan Yeliz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "11. ülkeye transfer oldum. Farklı ülkelerde, farklı kültürlerde voleybol oynamayı seviyorum. Yeni bir heyecan ve yeni şampiyonluklar için Filipinler'deyim. Bana güvenen başta kulüp başkanıma, yöneticilerime ve antrenörlerime çok teşekkür ederim. Ülkemi her zamanki gibi en iyi şekilde temsil edeceğim." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Tecrübeli voleybolcu Yeliz Başa, kariyerini Filipinler'de sürdürecek - Son Dakika

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