Türkan Nur Aydın: Hedefim Milli Takım ve Başarı - Son Dakika
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Spor

Türkan Nur Aydın: Hedefim Milli Takım ve Başarı

Türkan Nur Aydın: Hedefim Milli Takım ve Başarı

Yunusemre Belediyespor'un judocusu Türkan Nur Aydın, İzmir'den Manisa'ya düzenli olarak antrenman yaparak milli takım hedeflerine ulaşmak için büyük özveri gösteriyor. 20 yaşındaki sporcu, yaşadığı zorluklara rağmen azmi ve disipliniyle çevresine örnek oluyor.

17.04.2025 14:47  Güncelleme: 14:49
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Yunusemre Belediyespor'un judocusu Türkan Nur Aydın, milli takım hedefleri yolunda büyük özveri gösteriyor. Haftanın 5 günü İzmir'den Manisa'ya antrenman yapmaya gelen 20 yaşındaki genç sporcu, "Bu yolculuk zorlu ama bu beni herkesten daha güçlü yapacak. Hedefim ulusal ve uluslararası alanda başarılı olmak ve hak ettiğim yeri tüm camiaya göstermek" dedi.

Yunusemre Belediyespor'un genç judocusu Türkan Nur Aydın, hayallerine ulaşmak için büyük bir özveri örneği gösteriyor. İzmir'de yaşayan 20 yaşındaki yetenek, haftanın 5 günü otobüsle Manisa'ya gelip günde iki saat antrenman yaparken, çalışma disiplini ve azmiyle hem hedeflerine bir adım daha yaklaşıyor hem de çevresine örnek oluyor. 12 yıldır judo yaptığını belirten Türkan Nur Aydın, İzmir'de yaşadığı partner sorunu nedeniyle 2024 yılının kasım ayında Yunusemre Belediyespor'a geldiğini kaydederek, şehir farkı olmasına rağmen antrenmanları aksatmadan sürdürdüğünü söyledi.

"Ortam çok iyi. Burada mutluyum"

Türkan Nur Aydın, "Kendimi daha fazla geliştireceğimi düşündüğüm için Yunusemre Belediyespor'a geldim. Ortam çok iyi. Burada mutluyum. Farklı bir ilde yaşamak antrenmanlarıma engel değil. Antrenmanlarımı aksatmıyorum. İzmir Çamdibi'nden otogara gidiyorum, oradan da Manisa'ya geliyorum. Hafta içi 18.00-20.00 saatlerinde antrenman var. 15.00-16.00 gibi hazır olup erkenden yola çıkıyorum. Dönüşte beni annem alıyor ancak gelemediği zamanlarda antrenörlerim sağ olsun otogara bırakıyor. Annem en büyük destekçim. İzmir'den gelip gitmek tabii ki zor oluyor ama alıştım" diye konuştu.

"Milli judo elbisesini giyememek bende yara açtı"

Kariyerinde büyük talihsizlikler yaşadığının altını çizen Türkan Nur Aydın, hak ettiği halde millilik belgesini alamadığını, bu durumun kendisinde derin bir yara açtığını ifade etti. Başarılı sporcu şöyle konuştu: "Ben milli sporcu seviyesindeyim ama hak ettiğim halde millilik belgemi alamadım. Türkiye çapında birçok madalyam olmasına rağmen defalarca hakkım yendi. Miniklerde ve yıldızlarda Türkiye derecelerim vardı ama o dönem millilik yoktu. 2021 yılında ümitlerde son senemde üçüncü oldum, milli takımı hak ettim ama pandemi nedeniyle üçüncüleri yurtdışına götürmediler. İstediğim konumda değilim. Talihsizlikler yüzünden milli judo elbisesini giyememek bende yara açtı."

"Hiçbir şey için geç değil"

"Hiçbir şey için geç değil" diyen Türkan Nur Aydın, "Herkesin yolculuğu farklıdır. Benim de yolculuğum böyleymiş. Bu yolculuk zorlu ama bu beni herkesten daha güçlü yapacak. Elbet istediğim yere varacağım. Hedefim 2026'da önce büyüklerde Türkiye şampiyonu olmak ve daha sonra uluslararası seviyede madalyalar kazanmak. Hayallerim için çalışıyorum. Hedefleri başarmadan asla pes etmeyeceğim. Gelecek yıl başaracaklarım sadece bir başlangıç olacak" ifadelerini kullandı.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü'nde 1. sınıfta okuduğunu kaydeden Türkan, okul ve sporun başarıyla bir arada götürülebileceğini de sözlerine ekledi. Yunusemre Belediyespor Judo Antrenörü Halil Atmaca ise Türkan'ın karakterli, disiplinli ve çalışkan bir sporcu olduğunu belirterek, hedeflenen madalyalara el birliğiyle ulaşacaklarına inandıklarını söyledi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türkan Nur Aydın: Hedefim Milli Takım ve Başarı - Son Dakika

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