Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi - Son Dakika
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Yeni sezon 8 Eylül 2024'te başlayacak ve 5 Mayıs 2025'te sona erecek. Şampiyon takım, Kadınlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.

27.08.2024 15:47
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi.

Fikstür çekimi töreni, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlendi. Fikstür çekimine, TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz da katıldı.

14 takımın yer aldığı ligde yeni sezon, 8 Eylül 2024 Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk yarı, 22 Aralık'ta tamamlanacak. İkinci devresi 26 Ocak 2025'te başlayacak lig, 5 Mayıs 2025'te sona erecek. Şampiyon olan takım, 2025-2026 futbol sezonunda Türkiye'yi Kadınlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkı kazanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler ve Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, kadın futboluna verdikleri önemi anlatarak, şunları söyledi:

"Kadın futbolu dünya üzerinde özellikle son 5 yılda çok büyük bir gelişim gösterdi. FIFA, tüm regülasyonlarında kadın futboluna çok büyük önem veriyor. Biz de ülkemizin en ön sıralarda yer alması için var gücümüzle çalışıyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde oluşturacağımız master plan ile Türkiye'nin kadın futbolunda söz sahibi ülkeler arasında olmasını hedefliyoruz. "

TFF Kadın Futbolu Direktörü Eren Şenyaprak ise "Ülkemizde ve dünyada muhteşem bir yükseliş gösteren Türk kadın futbolu, yakaladığı bu büyük sıçramayı, bu sezon çok daha yukarılara taşıyacaktır. Geçtiğimiz sezon hatırlayacağınız gibi nefesler kesilmişti. Şampiyonluk düğümü son haftada çözülmüştü. Bizlere heyecanlı bir sezon yaşatan ve bu uğurda ter döken herkese bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türkiye'yi bu sezon Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray'ı bir kez daha tebrik ediyor, başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Geçen sezon yakaladıkları başarının ardından Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Ünye Kadın Spor Kulübü ve Bornova Hitab Spor'u da tebrik eden Şenyaprak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ligimizdeki çetin rekabet, kazanma arzusu ve üstün mücadele, milli takımlarımızda da başarıyı beraberinde getirdi. 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grubu 9 puanla ikinci sırada tamamlayan ve tarihimizde ilk kez 2025 Avrupa Şampiyonası Finalleri için play-off oynama hakkı kazanan Kadın A Milli Takımı, ağustos ayında FIFA dünya sıralamasında 6 basamak birden yükselmiştir. Kadın A Milli Takımı'mıza, 2025 Avrupa Şampiyonası Finalleri yolundaki play-off maçlarında başarılar diliyoruz. Koşar adım ilerleyen ve hem Avrupa'da hem de dünyada adından başarıyla söz ettiren, 10 bin rakamına yaklaşan lisanslı kadın futbolcu sayımızla sınırları zorlayan Türk kadın futbolu, sponsorlar için de dikkat çekici bir alan olmaktadır."

İlk hafta maçları

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk hafta maç programı şöyle:

Hakkarigücüspor - Fatih Vatanspor

Beylerbeyi - Beşiktaş

ALG Spor - Amed Sportif Faaliyetler

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET - Fenerbahçe

Wulfz Fatih Karagümrük - Galatasaray

Ünye Kadın Spor Kulübü - Bornova Hitab Spor

Karadeniz Ereğli Belediyespor - Trabzonspor

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi - Son Dakika
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