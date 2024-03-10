Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi\'nde 23. Hafta Tamamlandı

MHK, VAR Hakemlerine Eğitim Verdi

Merkez Hakem Kurulu (MHK) mart ayı eğitim çalışmaları kapsamında TFF VAR Danışmanı Pawel Gil eşliğinde ve VAR Eğitmeni Mete Kalkavan desteğinde hakemlere ve VAR olarak görev alabilecek hakemlere teorik bilgilendirme ve simülasyon çalışmaları yapıldı.