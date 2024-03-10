Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 23. hafta tamamlandı.
Sona eren haftada şampiyonluk yarışı veren Galatasaray Petrol Ofisi ile Fenerbahçe Petrol Ofisi, kayıp yaşamadı. Sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi sarı-lacivertlilerin 2 puan önünde 56 puanla liderliğini sürdürdü.
Ligde haftanın maçları ve alınan sonuçlar şöyle:
Bitexen Adana İdmanyurduspor-Beylerbeyi: 0-8
Ataşehir Belediyespor-Galatasaray Petrol Ofisi: 1-3
Trabzonspor- Beşiktaş JK United Payment: 0-2
Karadeniz Ereğli Belediyespor-Bitexen 1207 Antalyaspor: 1-1
Hakkarigücü-Wulfz Fatih Karagümrük: 1-0
Fenerbahçe Petrol Ofisi-Fatih Vatanspor: 2-0
Amed Sportif Faaliyetler-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor: 3-0
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET-ALG Spor: 3-0
Puan durumu
Ligde 23. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY PETROL OFİSİ
|23
|18
|2
|3
|49
|21
|28
|56
|2.FENERBAHÇE PETROL OFİSİ
|23
|17
|3
|3
|54
|14
|40
|54
|3.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET
|22
|15
|3
|4
|58
|13
|45
|48
|4.BEYLERBEYİ
|23
|14
|5
|4
|52
|13
|39
|47
|5.BEŞİKTAŞ UNITED PAYMENT
|23
|13
|2
|8
|43
|24
|19
|41
|6.ALG SPOR
|23
|12
|4
|7
|39
|29
|10
|40
|7.WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK
|23
|10
|6
|7
|43
|25
|18
|36
|8.KDZ.EREĞLİ BELEDİYESPOR
|23
|9
|5
|9
|33
|27
|6
|32
|9.HAKKARİGÜCÜ
|22
|9
|4
|9
|31
|42
|-11
|31
|10.FATİH VATANSPOR
|23
|7
|3
|13
|34
|43
|-9
|24
|11.TRABZONSPOR
|23
|6
|6
|11
|19
|30
|-11
|24
|12.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|23
|5
|7
|11
|28
|40
|-12
|22
|13.DOĞUŞ GOLD GAZİANTEP ASYASPOR
|23
|5
|4
|14
|36
|62
|-26
|19
|14.BITEXEN 1207 ANTALYASPOR
|23
|4
|7
|12
|18
|47
|-29
|19
|15.ATAŞEHİR BELEDİYESPOR
|23
|3
|7
|13
|23
|53
|-30
|16
|16.BITEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR
|23
|1
|2
|20
|9
|86
|-77
|5
24. hafta programı
Ligde 24. hafta maçları, 17 Mart Pazar günü yapılacak. Program şu şekilde:
12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor
12.00 Fatih Vatanspor-Hakkarigücü
12.00 Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Bitexen 1207 Antalyaspor
13.00 Beşiktaş United Payment-Ataşehir Belediyespor
14.00 Galatasaray Petrol Ofisi-Bitexen Adana İdmanyurduspor
14.00 Beylerbeyi-Fenerbahçe Petrol Ofisi
14.00 Wulfz Fatih Karagümrük-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET
15.00 ALG Spor-Karadeniz Ereğli Belediyespor
Son Dakika › Spor › Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 23. Hafta Tamamlandı - Son Dakika
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