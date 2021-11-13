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Turkcell Platinum Off-Road Challenge heyecanı geri döndü - Son Dakika

Turkcell Platinum Off-Road Challenge heyecanı geri döndü

13.11.2021 16:26
Turkcell Platinum Off-Road Challenge heyecanı geri döndü

Turkcell Platinum Offroad Park'ın ev sahipliğinde ilki 2018 yılında gerçekleştirilen Turkcell Platinum Off-Road Challenge, korona virüs nedeniyle iki yıllık aranın ardından tekrar düzenlendi.

Turkcell Platinum Offroad Park'ın ev sahipliğinde ilki 2018 yılında gerçekleştirilen Turkcell Platinum Off-Road Challenge, korona virüs nedeniyle iki yıllık aranın ardından tekrar düzenlendi.

İlki 2018'de yapılan ve korona virüs sebebiyle iki yıl ara verilen Turkcell Platinum Off-Road Challenge, yeniden off-road tutkunlarını bir araya getirdi.

Maslak'taki Turkcell Platinum Offroad Park'ta organize edile edilen ve 14 takımının kıyasıya mücadele ettiği yarışta birinciliği Uğur Akyol- İsmail Tüyüboz ikilisi elde ederken, Cem Tunç - Emrah Giray ikinci, Koray Altıntaş - Yunus Emre Akgüney üçüncü sırada yer aldı.

Ekiplerin off-road yeteneğini gerçek anlamda test eden, zorlu engellere sahip parkurda araçlar, 3 etapta toplam 9 istasyondaki engelleri geride bıraktı.

Turkcell Platinum Off-Road Challenge'da ekipler şu engelleri aştı:

"Bozuk Zemin İstasyonu, iki farklı açıdaki Yanal Geçiş İstasyonu, Vibrasyon İstasyonu, Likit Zemin İstasyonu, Denge İstasyonu, iki farklı açıdaki Yükselti ve Eğim İstasyonu ve Kaya Geçişi istasyonu."

Alper Ergenekon: "Bizim için çok keyifli bir gün"

Off-Road Challenge ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, "Bizim için çok keyifli bir gün. Turkcell Platinum Park'ta düzenlediğimiz bir etkinlik. Uzun senelerdir yaptığımız bir etkinlik ama son iki senedir malum pandemi nedeniyle buluşamıyorduk. Bu spora gönül vermiş, oldukça deneyimli yarışçılarla birlikte bu etkinliği yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Zorlayıcı ve keyif veren bir yarışma"

Parkur ve takımlar hakkında bilgiler veren Ergenekon, "14 takım yarışıyor. Her takımda bir pilot bir de co-pilotumuz var. Oldukça ilginç bir parkur. Üç etaptan oluşuyor. İlk etapta yarışmacılarımız bayrakları topluyorlar ve kusursuz bir şekilde çıkarmaları lazım. İkinci etapta arabaların üstüne lastik koyuyoruz. Bu lastikleri düşürmeden geçmeleri gerek. Üçüncü etap da oldukça ilginç çünkü pilotun gözünü kapıyoruz. Co-pilotun direktifiyle gitmeleri gerekiyor. Orada o koordinasyon çok kıymetli bir hale geliyor. Hem parkurun kendisi hem de bu tür oyunlarla oldukça zorlayıcı da keyifli bir yarışma oluyor diyebilirim" şeklinde konuştu.

"Çok keyifli vakit geçirebileceğiniz bir alan"

Turkcell Platinum Offroad Park'ın adeta şehrin kalbinde 200 dönümlük yeşil bir alan üzerine kurulu olduğundan da bahseden Fatih Alper Ergenekon, " İstanbul'un yoğunluğundan, stresinden kurtulmak isteyen hem platin müşterileri, hem de diğer misafirlerimiz çok rahatlıkla buraya gelip yararlanabilir. Kendileri de platin müşterileriyse yüzde 50 indirimli. Ama burada özellikle yaban akademinin danışmanlarıyla birlikte eğitim alabilirler. Ama off-road ilginiz yoksa dahi ailenizle birlikte gelip vakit geçirebileceğiniz geyikli restoranımız var. Bütün müşterilere yüzde 10 indirimli. Güzel parkurlarımız var dediğimiz gibi. Burada kazandıran adımlarımız var. Orada barkod okutarak giderseniz sonunda hediyelerimiz de var. Hediye çekleri kazanabiliyorsunuz. Çocuklar için oyun parkları, yine ilgi duyarsanız balta atmadan tutun, okçuluğa kadar çeşitli eğitimler verilen yerler. Dolayısıyla seven birisiyseniz çok ideal ama ilginiz yoksa diğer aktivitelerlerde de çok keyifli vakit geçirebileceğiniz bir alan diyebilirim" cümlelerine yer verdi.

Uğur Akyol: "Zor bir üç etap geçirdik."

Zor bir üç etap geçirdiklerini ve sonunda da birinciliği elde ettiklerini dile getiren pilot Uğur Akyol, "En sonunda etapta co-pilotum bana, ben co-pilotuma çok inandım, güvendim. Bu güvenin karşılığında da birinciliği elde ettik. 2013'den beri off-road yapıyorum. Değişik yerlerde de gezdim ama buranın avantajları ve dezavantajları vardı. Gözü kapalı olmak. Özellikle engellilerin çok zor koşullarda hareket ettiğine daha iyi inandım" diye konuştu.

Uğur Akyol'u yarış boyunca yönlendiren İsmail Tüyüboz ise, "İlk başlangıçta hiçbir korku hissetmedim. Gayet soğukkanlıydım. Komutlara da Uğur arkadaşım çok güzel uydu. En son parkurda o su olan alandan geçtiğimizde komple elim ayağım titremeye başladı heyecandan. Çünkü ben anlamıştım, çok kısa bir süre içerisinde geçeceğimizi biliyordum. İnanmıştım ve kazandık. Turkcell Platinium'un düzenlemiş olduğu bu parkurda Akıncılar Ekstrem olarak birinciliği almak bu birinciliği almak bize onur ve gurur veriyor" dedi.

Organizasyon dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - İSTANBUL

Turkcell Platinum Off-Road Challenge heyecanı geri döndü
Turkcell Platinum Off-Road Challenge heyecanı geri döndü
Turkcell Platinum Off-Road Challenge heyecanı geri döndü
Turkcell Platinum Off-Road Challenge heyecanı geri döndü
Turkcell Platinum Off-Road Challenge heyecanı geri döndü
Turkcell Platinum Off-Road Challenge heyecanı geri döndü
Turkcell Platinum Off-Road Challenge heyecanı geri döndü
Turkcell Platinum Off-Road Challenge heyecanı geri döndü
Turkcell Platinum Off-Road Challenge heyecanı geri döndü
Turkcell Platinum Off-Road Challenge heyecanı geri döndü
Turkcell Platinum Off-Road Challenge heyecanı geri döndü
Turkcell Platinum Off-Road Challenge heyecanı geri döndü
Turkcell Platinum Off-Road Challenge heyecanı geri döndü

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ergenekon, Offroad, Emrah, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Turkcell Platinum Off-Road Challenge heyecanı geri döndü - Son Dakika Spor


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