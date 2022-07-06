Türkiye 19. Akdeniz Oyunları'nda ikinci oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye 19. Akdeniz Oyunları'nda ikinci oldu

06.07.2022 12:59
Türkiye 19. Akdeniz Oyunları'nda ikinci oldu

TÜRKİYE, 19. Akdeniz Oyunları'nda 45 altın, 26 gümüş, 37 bronz madalya kazanarak toplamda 108 madalya ile ülkeler sıralamasında İtalya'nın ardından ikinci oldu.

TÜRKİYE, 19. Akdeniz Oyunları'nda 45 altın, 26 gümüş, 37 bronz madalya kazanarak toplamda 108 madalya ile ülkeler sıralamasında İtalya'nın ardından ikinci oldu.

EN ÇOK ALTIN MADALYA ATLETİZM VE GÜREŞ'TE

Atletizm ve Güreş branşları 7'şer altın madalya ile en çok altın madalya kazanılan branşlar olurken, onları Yüzme (5) ve Bocce (4) izledi. Gümüş madalyalarda Atletizm, Güreş ve Yüzme 5'er madalya ile ilk sırada yer alırken, Bronzda ise Yüzme (9), Karate (4) ve Halter (4) en fazla madalya alınan branşlar oldu. Kazanılan 108 madalyaya bakıldığında da en fazla madalyayı Yüzme (19), Atletizm (15), Güreş (14) ve Jimnastik (11) branşları aldı.16 SPOR DALINDA 108 MADALYA Cezayir'in Oran kentinde 25 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen ve 26 Akdeniz ülkesinden 3 bin 390 sporcunun yer aldığı 19. Akdeniz Oyunları'na 24 branşta 319 sporcu ile katılan Türkiye, 16 spor dalında 45 altın, 26 gümüş, 37 bronz madalya kazanarak toplamda 108 madalya ile ülkeler sıralamasında İtalya'nın ardından ikinci oldu. İtalya 48 altın, 50 gümüş ve 61 bronz olmak üzere toplam 159 madalya ile birinci olurken, üçüncülüğü ise 21 altın, 24 gümüş ve 36 bronz olmak üzere toplam 81 madalya kazanan Fransa elde etti. 100 m kurbağalama finalinde Berkay Ömer Öğretir, 1: 00.03'lük derecesiyle oyunlar tarihinde rekor kırdı.BRANŞ BAŞINA ALINAN MADALYALAR ŞÖYLEAtletizm'de 7 altın, 5 gümüş, 3 bronz. Toplamda 15 madalyaGüreş'te 7 altın, 5 gümüş, 2 bronz. Toplam 14 madalyaJimnastik'te 5 altın, 3 gümüş, 3 bronz. Toplam 11 madalyaYüzme'de 5 altın, 5 gümüş, 9 bronz. Toplam 19 madalyaHalter'de 2 altın, 2 gümüş, 4 bronz. Toplam 8 madalyaBoks'ta 3 altın, 1 gümüş, 3 bronz. Toplam 7 madalyaBocce'de 4 altın, 1 gümüş, 1 bronz. Toplam 6 madalyaKarate'de 1 altın, 4 bronz. Toplam 5 madalyaTaekwondo'da 3 altın, 1 gümüş 1 bronz. Toplam 5 madalyaOkçuluk'ta 2 altın 1 gümüş, 1 bronz. Toplam 4 madalyaJudo'da 3 altın, 1 bronz. Toplam 4 madalyaBadminton'da 2 altın, 2 bronz. Toplam 4 madalyaAtıcılık'ta 1 altın, 1 gümüş. Toplam 2 madalyaBinicilik'te 1 bronz. Toplam 1 madalyaEskrim'de 1 bronz. Toplam 1 madalyaVoleybol'da 1 gümüş. Toplam 1 madalyaYelken'de 1 bronz. Toplam 1 madalya2013 MERSİN'DEN SONRA EN İYİ BAŞARI

Türkiye, 2018'de İspanya'nın Tarragona kentinde düzenlenen 18. Akdeniz Oyunları'na 33 branştan 345 sporcuyla katılmış, 31 altın, 25 gümüş ve 39 bronz olmak üzere 95 madalya elde ederek madalya sıralamasında İtalya (155) ve İspanya'nın (120) ardından 26 ülke arasında üçüncü olmuştu. Böylelikle Türkiye, 2018'deki oyunlardan daha fazla madalya kazanarak, ev sahipliği yaptığı Mersin 2013'ten (126 madalya) sonraki en iyi başarıyı elde etti. Oyunların en başarılı ülkeleri arasında yer alan Türkiye, toplamda 970 madalya ile İtalya, Fransa ve İspanya'nın ardından 29 ülke arasında 4. sırada yer alıyor.


YORUMLAR
500
Soylu'dan İmamoğlu'na tepki: 'Devletin hassasiyetini çürümüşlük olarak değerlendirmek cehalettir' Soylu'dan İmamoğlu'na tepki: 'Devletin hassasiyetini çürümüşlük olarak değerlendirmek cehalettir'
Kaynak: DHA

Akdeniz, Türkiye, Gümüş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye 19. Akdeniz Oyunları'nda ikinci oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:13 Hayatında ilk kez badem yiyen sincap donakaldı! Sincabın verdiği tepki tıklanma rekoru kırdı
13:05 Teröristbaşı Öcalan lehine slogan atılan eylemde polise yumruk atan DBP'li milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırıldı
12:59 Baret takmayan işçinin başına 200 kiloluk boru düştü! Ağır yaralanan işçi tedaviye alındı
12:51 AVM'de Suriyeli şahıstan mide bulandıran taciz! Kadınlar tuvaletinde fotoğraf çekerken suçüstü yakalanan sapık gözaltına alındı
12:34 Türkiye, İsveç ve Finlandiya'ya FETÖ mensubu teröristlerin iadesi hakkında içinde delillerin de olduğu resmi yazı gönderdi
12:29 Beşiktaş'ın yeni golcüsünün mal varlığı dudak uçuklattı! Petrol zengini ailenin veliahtı çıktı
12:15 Mansur Yavaş, Ankapark davasında çıkan kararı duyurdu: ABB'ye devredilen parkın geleceğine Ankaralılar ile birlikte karar vereceğiz
11:53 1 yıldır aşk yaşayan Hilal Altınbilek ile Metin Hara çifti dünyaevine giriyor
11:50 Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmışlardı! İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve 31 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı
11:42 Ankara'da ekmeğe 1 lira zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 13:17:32. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye 19. Akdeniz Oyunları'nda ikinci oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement