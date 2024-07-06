Spor

Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda ile karşılaşan A Milli Takımın maçına kilitlendi. İstanbul'da binlerce kişi stadyumda ve meydanlarda maçı izlemek için bir araya geldi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final karşılaşmasında Hollanda ile karşılaşan A Milli Takımın maçını izlemek için binlerce kişi, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda ve İstanbul'daki farklı meydanlarda bir araya geldi. Binlerce kişi milli maç heyecanına dev ekranlarda ortak oldu.