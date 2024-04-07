Türkiye, 2024 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası\'na katılacak

Türkiye'nin tarihinde ilk kez katılacağı EHF 2024 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda 24 takım, üç ülkede Avusturya, Macaristan ve İsviçre'de karşı karşıya gelecek.
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası yolundaki elemeler grubunda oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak Sırbistan'a gelmişti.
Milli takım ilk maçında deplasmanda Karadağ'a 39-23 mağlup olmuş, daha sonra Ankara'da Sırbistan ile 29-29 berabere kalan ay-yıldızlılar, gruptaki üçüncü maçında Bulgaristan'ı deplasmanda 30-24 mağlup etmişti. Milliler, grupta dördüncü maçında ise bu kez konuk ettiği Bulgaristan'ı 38-13 yendi. Milli takım, gruptaki beşinci maçında Rize'de konuk ettiği Karadağ'a 30-28 yenilmişti.
A Milli Kadın Hentbol Takımı, grupta altıncı ve son maçında bu akşam Zrenjanin kentinde Sırbistan'a da 30-22 yenildi.
Türkiye bu sonuçla, 2024 Avrupa Şampiyonası'na grupta en iyi üçüncü takımlar arasına girerek Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.
2024 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda üç ülkede 24 takım mücadele edecek
EHF 2024 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası, üç ülkedeki dört şehirde (Avusturya, Macaristan ve İsviçre), 28 Kasım-15 Aralık'ta oynanacak.
En büyük katılımlı Avrupa Şampiyonası olacak turnuvada 24 takım kupayı kaldırmak için mücadele edecek.
Ön eleme turlarının Basel (İsviçre), Innsbruck (Avusturya) ve Debrecen'de (Macaristan) gerçekleştirileceği 2024 Avrupa Şampiyonası'nda, ana tur Viyana (Avusturya) ve Debrecen'de oynanacak.
Final maçı ise 10.000 seyirci kapasiteli Viyana'nın Wiener Stadthalle Spor Salonu'nda oynanacak.
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Süper Kupa maçının yarıda kalmasının ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ilk kez konuştu. Özbek, ''Dünyaya mahcup olduk. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin misyonu futbolu insanlara sevdirmek. U19 takımından çocukları çıkarıyorsunuz bu çocuklara yazık değil mi?'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı. Galatasaraylı taraftarlar, kentin birçok noktasında kutlama yaparak sevinçlerini gösterdi. Flamalarını sallayan ve halay çeken taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu.
Süper Kupa maçında Fenerbahçe'nin 2. dakikada sahadan çekildiği ve karşılaşmada Galatasaray adına tek golü atan yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Wanda Nara, "Futbol cesurlar içindir. Şampiyonlar. Tebrikler." paylaşımını yaptı.
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