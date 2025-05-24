Türkiye 2025 Balkan Bisiklet Şampiyonası'nda 5 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Spor

Türkiye 2025 Balkan Bisiklet Şampiyonası'nda 5 Madalya Kazandı

Türkiye 2025 Balkan Bisiklet Şampiyonası\'nda 5 Madalya Kazandı
24.05.2025 16:40
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Türkiye, Romanya'da düzenlenen Balkan Yol Bisiklet Şampiyonası'ndan 5 madalya ile döndü.

BALKAN Bisiklet Birliği (BCU) tarafından organize edilen ve Balkan ülkelerinin bisiklet federasyonlarının katılımıyla gerçekleşen 2025 Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası, 21-23 Mayıs tarihleri arasında Romanya'nın Bacau kentinde düzenlendi.

UCI ve BCU kurallarına göre 6 farklı kategoride gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye'yi temsilen 9 kadın, 16 erkek olmak üzere toplam 25 milli bisikletçi mücadele etti. Şampiyonanın ilk gününde bireysel zamana karşı (ITT), ardından 22-23 Mayıs tarihlerinde yol yarışları koşuldu. Bisiklet Milli Takımı toplam Balkan Yol Bisiklet Şampiyonası'nda 5 madalya elde etti.

AHMET ÖRKEN VE EGE ERÜLKÜ'DEN ITT'DE AÇILIŞ MADALYALARI

Elit Erkekler bireysel zamana karşı (ITT) yarışında 33,7 km'lik parkura çıkan milli sporcu Ahmet Örken, etkileyici performansıyla gümüş madalya kazandı.

U19 Erkekler bireysel zamana karşı ITT yarışında ise milli bisikletçi Ege Erülkü, 25 kilometrelik etapta güçlü sürüşle ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

YOL YARIŞLARINDA MADALYA SPRİNTİ

22 Mayıs'ta koşulan Elit Erkekler Yol Yarışı'nda: Burak Abay, ikinci sırayı alarak gümüş madalya kazandı. Ahmet Örken, bu yarışta da podyumda yer aldı ve üçüncülükle bronz madalya elde etti.

U17'DE VEDAT EMRE SÖKER'DEN GÜÇLÜ PERFORMANS

23 Mayıs'ta düzenlenen U17 Erkekler Yol Yarışı'nda Vedat Emre Söker, 73 km'lik parkuru üstün bir performansla tamamlayarak bronzu Türkiye'ye getirdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı ve aynı zamanda Balkan Bisiklet Birliği Başkanı olan Sayın Emin Müftüoğlu, organizasyona resmi heyetle birlikte katılım gösterdi. 23 Mayıs'ta düzenlenen ödül töreninde Müftüoğlu tarafından, Romanya Ulusal Spor Ajansı Başkanı Bogdan Constantin Matei ve Romanya Bisiklet Federasyonu Başkanı Catalin Sprinceana'ya, bölgesel spor iş birliğine katkılarından dolayı plaket takdim edildi.

Emin Müftüoğlu "Balkan coğrafyasının spor çatısı altında güç birliği yapmasının güzel bir örneğini Bacau'da yaşadık. Türkiye olarak bu organizasyonda sadece sportif değil, aynı zamanda kurumsal ve diplomatik anlamda da güçlü bir varlık gösterdik. Sporcularımız, azimleriyle, performanslarıyla ve centilmenlikleriyle göğsümüzü kabarttı.

Bu yıl beş madalyayla tamamladığımız Balkan Yol Şampiyonası, Türk bisikletinin istikrarlı yükselişinin önemli kilometre taşlarından biridir. Altyapıdan elit seviyeye kadar tüm kategorilerde sahaya yansıttığımız bu başarı, sistemli çalışmanın ve ekip ruhunun sonucudur. Romanya Bisiklet Federasyonu'na ve Balkan Bisiklet Birliği'ne ev sahipliği ve iş birlikleri için teşekkür ediyor; Türk bisikletinin Avrupa ve dünya ölçeğindeki ilerleyişini sürdürmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi özellikle vurgulamak istiyorum" dedi.

Öte yandan U19 bireysel zamana karşı (ITT) yarışında start alan milli sporcu Mehmet Mayda, yaşadığı talihsiz bir durum nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Kaynak: DHA

Politika, Türkiye, Romanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye 2025 Balkan Bisiklet Şampiyonası'nda 5 Madalya Kazandı - Son Dakika

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