Türkiye 7.4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı! Spor camiasından peş peşe mesajlar geliyor - Son Dakika
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Türkiye 7.4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı! Spor camiasından peş peşe mesajlar geliyor

06.02.2023 11:47

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem; Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Deprem sonrası Türkiye tek yürek olurken, spor camiasından art arda mesajlar geldi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 30 saniye sürerken; Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de çok sayıda bina yıkıldı. Depremin ardından spor camiasından taziye mesajları yapıldı.

ŞANLIURFASPOR

Depremin yıkıcı etkisinin hissedildiği Şanlıurfa'nın futbol takımı Şanlıurfaspor'un paylaşımında, "Ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."denildi.

Türkiye'yi deprem vurdu! Spor camiasından peş peşe mesajlar geliyor

GAZİANTEP FK

Depremden etkilenen bir başka il Gaziantep'in futbol takımı Gaziantep FK'den yapılan paylaşımda ise, "Şehrimiz Gaziantep başta olmak üzere komşu illerde de hissedilen depremde can kaybı olmamasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'yi deprem vurdu! Spor camiasından peş peşe mesajlar geliyor

TFF

Türkiye Futbol Federasyonu ise, "Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremde can kayıplarımızın olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi deprem vurdu! Spor camiasından peş peşe mesajlar geliyor

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizde hissedilen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'yi deprem vurdu! Spor camiasından peş peşe mesajlar geliyor

GALATASARAY

Galatasaray'ın paylaşımında ise, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." denildi.

Türkiye'yi deprem vurdu! Spor camiasından peş peşe mesajlar geliyor

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın paylaşımında, "Başta Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere birçok ilimizde hissedilen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'yi deprem vurdu! Spor camiasından peş peşe mesajlar geliyor

ADANA DEMİRSPOR

Adana Demirspor, "Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Adana dahil olmak üzere civar illerde de hissedilen depremde can kaybı olmamasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." paylaşımında bulundu.

Türkiye'yi deprem vurdu! Spor camiasından peş peşe mesajlar geliyor

ANADOLU EFES

Anadolu Efes'in paylaşımında ise, "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'yi deprem vurdu! Spor camiasından peş peşe mesajlar geliyor
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Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye 7.4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı! Spor camiasından peş peşe mesajlar geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye 7.4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı! Spor camiasından peş peşe mesajlar geliyor - Son Dakika
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