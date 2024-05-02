Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi hazırlıklarına devam ediyor

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi hazırlıklarına devam ediyor

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor. Milliler, İtalya Milli Takımı'nın davetlisi olarak İtalya'da düzenlenecek turnuvaya katılacak ve daha sonra Antalya'da VNL 1. ayak karşılaşmaları için hazırlıklarını tamamlayacak. Milli takım, Milletler Ligi grup etabı müsabakalarını Japonya ve Slovenya'da tamamlayacak. Final maçları ise Polonya'da oynanacak. Milletler Ligi sonuçlarına göre olimpiyat hakkı kazanan 8 ülkenin yanı sıra en yüksek FIVB sıralama puanını alan ilk 4 ülke, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı elde edecek. Milli takım kadrosunda birçok genç yetenek yer alıyor.

02.05.2024 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) hazırlıklarına Ankara'da devam ediyor.

TVF Voleybol Salonu'nda başantrenör Cedric Enard yönetimindeki kampta çalışmalarını sürdüren Filenin Efeleri, 10-14 Mayıs tarihlerinde İtalya Milli Takımı'nın davetlisi olarak İtalya'nın Cavalese kentine giderek turnuvaya katılacak.

Milli takım İtalya kampının ardından 18 Mayıs Cumartesi günü Milletler Ligi (VNL) 1. ayak karşılaşmaları için Antalya'ya dönecek. Milliler, Antalya'da 21 Mayıs'ta Kanada, 23 Mayıs'ta Hollanda, 25 Mayıs'ta Fransa ve 26 Mayıs'ta ABD ile karşılaşacak.

Japonya'nın Fukuoka şehrine 1 Haziran'da gidecek milliler, VNL'in son ayağı için de 15 Haziran'da Slovenya'nın Ljubljana şehrine geçerek Milletler Ligi grup etabı müsabakalarını tamamlayacak.

Milletler Ligi'nde final maçları, 27-30 Haziran tarihlerinde Polonya'nın Lodz şehrinde oynanacak.

Milletler Ligi müsabakalarının sonuçlarına göre olimpiyat hakkı kazanan 8 ülkenin dışında en yüksek FIVB sıralama puanını alan ilk 4 ülke de 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı elde edecek.

Milli takım kadrosu

VNL'de başarılı olarak tarihinde ilk kez olimpiyatlarda yer alamaya çalışacak milli takım kadrosunda şu sporcular yer alıyor:

Pasörler: Arslan Ekşi, Murat Yenipazar, Arda Bostan

Smaçörler: Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Burutay Subaşı, Efe Bayram

Orta Oyuncular: Vahit Emre Savaş, Mert Matiç, Faik Samet Güneş, Bedirhan Bülbül

Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

Liberolar: Volkan Döne, Berkay Bayraktar

Kaynak: AA

Paris Olimpiyatları, Milli Takım, Voleybol, Slovenya, Polonya, Türkiye, Antalya, Japonya, Ankara, İtalya, Paris, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:51 Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün
10:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil
09:47 Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım
09:04 Bolu Dağı Tüneli uzatılıyor İstanbul istikameti 50 gün boyunca trafiğe kapalı olacak Bolu Dağı Tüneli uzatılıyor! İstanbul istikameti 50 gün boyunca trafiğe kapalı olacak
08:48 AK Parti’de kabine değişikliği iddiaları İşte kulislerde “yeri sağlam“ denilen 5 bakan AK Parti'de kabine değişikliği iddiaları! İşte kulislerde "yeri sağlam" denilen 5 bakan
10:30 Bahar dizisinin Umay’ından “Beni Afra’ya benzetmeyin“ isyanı Bahar dizisinin Umay'ından "Beni Afra'ya benzetmeyin" isyanı
09:45 Başıboş atın çarptığı otomobil hurdaya döndü Başıboş atın çarptığı otomobil hurdaya döndü
09:26 Kimse beklemiyordu Galatasaray’da Dursun Özbek’e sürpriz rakip Kimse beklemiyordu! Galatasaray'da Dursun Özbek'e sürpriz rakip
08:51 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin Avrupa’dan elediği Maribor’u satın aldı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elediği Maribor'u satın aldı
08:42 Devler Ligi nefes kesiyor Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain’i 1-0 mağlup etti Devler Ligi nefes kesiyor! Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup etti
08:29 Diyanet, Audi A8 iddialarını kabul etti Erbaş şehir içinde başka, şehir dışında başka araç kullanıyormuş Diyanet, Audi A8 iddialarını kabul etti ! Erbaş; şehir içinde başka, şehir dışında başka araç kullanıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 11:13:37. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement