Necla Güngör Kıragası: "Üst seviye bir takıma karşı oynadık" - Son Dakika
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Necla Güngör Kıragası: "Üst seviye bir takıma karşı oynadık"

03.09.2022 18:23
Necla Güngör Kıragası: "Üst seviye bir takıma karşı oynadık"

Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, "Üst seviye bir takıma karşı mücadele ettik ve oyun prensiplerini bozmadan maçı tamamlamak önemliydi.

Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, "Üst seviye bir takıma karşı mücadele ettik ve oyun prensiplerini bozmadan maçı tamamlamak önemliydi. Oyuncularımla hepsi ile gurur duyuyorum" dedi.

Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Almanya'ya 3-0 kaybetti. Maç sonu açıklamalarda bulunan Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, "Maçtan önce Bursa'ya gelen herkese teşekkür ederim. Kadın futbolu adına önemli bir gündü. Karşımızdaki rakip son Avrupa finalisti, çok ciddi kupaları olan bir takım. İlk 45 dakika 0-0 tamamladık. İkinci yarı penaltı ve oyun dağıldı maç 3-0 bitti. Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Üst seviyedeki takıma karşı mücadele ediyor ve oyun prensiplerini bozmadan maçı tamamlamak çok önemli. Geleceğe hedeflerimiz doğrultusunda devam etmeye çalışacağız. Rakip Almanya ve 30 senedir ligi olan, kadın futboluna yatırım yapmış olan bir takım" açıklamasında bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun son 2-3 yıldır kadın futboluna futbol yatırım yaptığına dikkat çeken Necla Güngör Kıragası, "O yatırımlarla beraber Dünya Kupası maçları başladı. İyi bir başlangıç yapıp grupta 4. sırada yer alıyoruz. Alanya'da oynadığımız Portekiz maçı beraber bitmişti. Şimdi Portekiz'de oynayacağız. Oradan da en az beraberlikle dönüp, üst sıralarda ligi bitirmek istiyoruz" diye konuştu. - BURSA

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Kaynak: İHA

Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Necla Güngör Kıragası: 'Üst seviye bir takıma karşı oynadık' - Son Dakika

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