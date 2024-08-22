Türkiye Açık Alan Hokeyi Şampiyonalarında İlk Maçlarını Kaybetti - Son Dakika
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Spor

Türkiye Açık Alan Hokeyi Şampiyonalarında İlk Maçlarını Kaybetti

Açık Alan Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Polonya'ya 5-1 mağlup oldu. Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda ise Türkiye, Çekya'ya 9-1 yenildi. Türkiye, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na kota puanı verecek şampiyonalarda mücadele ediyor.

22.08.2024 18:16
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Açık Alan Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası ve Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, ilk maçlarını kaybetti.

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Douhai şehrinde düzenlenen Açık Alan Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda milli takım, ilk maçında Polonya'ya 5-1 mağlup oldu.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda ise Türkiye, ilk müsabakasında Çekya'ya 9-1 yenildi.

Los Angeles 2028 Olimpiyatları'na kota puanı verecek şampiyonalarda, Türkiye, kadınlarda Fransa, İtalya, Polonya, Ukrayna, İsviçre ve Lüksemburg, erkeklerde ise İrlanda, Galler, İtalya, Polonya, Çekya, Malta ve Lüksemburg ile aynı grupta bulunuyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Türkiye Açık Alan Hokeyi Şampiyonalarında İlk Maçlarını Kaybetti - Son Dakika
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