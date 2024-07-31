Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez: 'Sporda tasarruf olmaz' - Son Dakika
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Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez: 'Sporda tasarruf olmaz'

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez, Zonguldak ziyaretinde yaptığı konuşmada, 'Spordan keserek tasarruf olmaz. Gençlerin ruh sağlığı ve vücut sağlığı olmazsa toplum olmaz. Ne paraya ne başka bir şeye ihtiyacımız olur' dedi.

31.07.2024 22:44
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- Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez: "Sporda tasarruf olmaz"

ZONGULDAK - Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez, Zonguldak ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Spordan keserek tasarruf olmaz. Gençlerin ruh sağlığı ve vücut sağlığı olmazsa toplum olmaz. Ne paraya ne başka bir şeye ihtiyacımız olur" dedi.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyon Başkanı Ali Düşmez, Zonguldak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ziyaret etti. Ziyarette Zonguldak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kemal Demir, Futbol İl Temsilcisi Metin Malkoç, Saha Komiserleri Derneği Başkanı Bülent Tuna, Karabük, Bolu ve Yalova Amatör Spor Kulüpleri federasyon başkanları ile amatör spor kulüpleri hazır bulundu.

Zonguldak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Şube Başkanı Kemal Demir, "Doğrulu yolda asla ayrılmayacağım amatöre hizmet etmek için ben bu göreve başladım. İnişli çıkışlı aylarımız yıllarımız oldu. TASKK'da görev aldığımda benim başkanım değil ağabeyim var demiştim. Ben genel başkanımızın haricinde de 81 tane kapım var. 81 tane ASKF başkanımda gördüğüm dostluğu barışı burada da sağladığımı düşünüyorum. Başkanımızın burada olduğu için kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyon Başkanı Ali Düşmez, sporda tasarruf olmaması gerektiğini dile getirerek, "Devletimizi yöneten büyüklerimiz yerelde ve genelde gerekli görüp yaptıkları bir şey. Bu işi saygı ile karşılaşırız. Bana göre tasarruf tedbirleri her zaman olması gerek. Ben tasarruf tedbirlerini bu tarafa alıyorum. İstediğini yapabilen bir aileyi yönetiyorum. Ekmek atılmasına deli gibi karşıyım. Bir yemeği çöpe dökmeye karşıyız. Tasarruf tedbiri burada da var. Yiyeceğin kadar ekmek al çöpe ekmek atma. 40 tane pideyi çöpte gördüm toplattım gençlere denize attırdım. Benim anladığım tasarruf tedbiri budur. Ülke içinde aile içinde kişi içinde. Bugün 12 bin 500 lirayla insanların maalesef geçinme şansları yok. Belki hepimizin suçu var. Gençlerin sporundan keserek tasarruf olmaz. Yerel belediyeler ne yapar onu da bilmem. Biz siyaset üstü kurumlarız. Bizim ASFK'lerimizde partizanca tutum olmaz. Bizim en önemli işimiz siyaset üstü olması. Benim konuşmalarımın hepsi siyaset üstü konuşmalardır. Spordan keserek tasarruf olmaz. Gençlerin ruh sağlığı ve vücut sağlığı olmazsa toplum olmaz. Ne paraya ne başka bir şeye ihtiyacımız olur" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların arşından Genel Başkan Düşmez, Zonguldak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu binası gezdi. Ziyaretin sonunda ise Başkan Demir ve Futbol İl Temsilcisi Malkoç, Genel Başkan Düşmez'e günün anısına Devrek bastonu ile madenci heykeli hediye etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez: 'Sporda tasarruf olmaz' - Son Dakika

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