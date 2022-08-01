Nilay Yiğit Kartaltepe, Kadın Basketbol Milli Takımlar Direktörü oldu - Son Dakika
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Nilay Yiğit Kartaltepe, Kadın Basketbol Milli Takımlar Direktörü oldu

01.08.2022 10:23
Nilay Yiğit Kartaltepe, Kadın Basketbol Milli Takımlar Direktörü oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu, eski milli basketbolcu Nilay Yiğit Kartaltepe'yi Kadın Milli Takımlar Direktörlüğü'ne getirdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu, eski milli basketbolcu Nilay Yiğit Kartaltepe'yi Kadın Milli Takımlar Direktörlüğü'ne getirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, aktif basketbol hayatını OGM Ormanspor'da noktalayan eski milli basketbolcunun göreve getirildiği belirtilerek, "Nilay Yiğit Kartaltepe, Kadın Milli Takımlar Direktörü olarak görev yapacak. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Nilay Yiğit Kartaltepe'ye yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.

Aktif basketbol hayatında A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 197 kez formasını giyen ve birçok başarı elde eden Kartaltepe, İstanbul Üniversitesi, Erdemirspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kayseri Panküp, Galatasaray, BOTAŞ, İstanbul Üniversitesi BGD, Adana ASKİ, Mersin Büyükşehir Belediyespor, Kayseri AGÜ ve OGM Ormanspor'da oynadı.???????

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Nilay Yiğit Kartaltepe, Kadın Basketbol Milli Takımlar Direktörü oldu - Son Dakika

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