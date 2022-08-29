Beykent Üniversitesi heyetinden TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na ziyaret - Son Dakika
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Beykent Üniversitesi heyetinden TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na ziyaret

29.08.2022 17:41
Beykent Üniversitesi heyetinden TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na ziyaret

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Avrupa Üniversiteler Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan Beykent Üniversitesi heyetini makamında ağırladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Avrupa Üniversiteler Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan Beykent Üniversitesi heyetini makamında ağırladı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ziyarette Beykent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan V. Dr. İsmail Erkan Çelik, Rektör Prof. Dr. Murat Ferman, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Murat Süslü, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Halil İbrahim Duru, Beykent Üniversitesi Başantrenörü Bilal Han Duru ve sporcular yer aldı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Beykent Üniversitesi basketbol takımını başarılarından dolayı tebrik ederken, görüşme günün anısına hediye takdimiyle tamamlandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Beykent Üniversitesi, Hidayet Türkoğlu, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beykent Üniversitesi heyetinden TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beykent Üniversitesi heyetinden TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na ziyaret - Son Dakika
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