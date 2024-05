Spor

İSTANBUL - Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye'de tenise olan ilginin oldukça arttığını belirterek, "Türkiye çığ gibi büyüyen bir tenis kitlesine sahip olmaya başladı. Çok büyük ilgi var. Ne kadar tesis yaparsanız yapın yetmez hale geldi" dedi.

Uluslararası Tenis Federasyonu'nun tekerlekli sandalye kategorisindeki en önemli tenis organizasyonu olan BNP Paribas Tekerlekli Sandalye Dünya Takımlar Şampiyonası 7-12 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da bulunan Megasaray Tenis Akademisi'nde gerçekleşiyor. Organizasyonu takip eden Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını dile getiren Durmuş, "Öncelikle çok önemli, çok değerli bir haftanın heyecanı içerisindeyiz. Tekerlekli Sandalye Dünya Şampiyonası haftasını birlikte yaşayacağız. Bu etkinliklerin alınabilmesi için, birçok ülkenin talip olduğu Avrupa ve Dünya Şampiyonası gibi organizasyonların alınabilmesi için birçok ülke Uluslararası Tenis Federasyonu'na müracaatta bulunur. Fakat Türkiye Tenis Federasyonu olarak bugüne kadar yapmış olduğumuz güzel etkinliklerden, başarılı sonuçlardan ITF'nin bizi tercih ettiği bir lokasyondayız. Elbette bu organizasyonları yapabildiğimiz için Wild Card hakkıyla dünya şampiyonu olabilme hakkını elde ediyoruz. Puanlarınız yetmezse Wild Card ile müracaat edebiliyorsunuz. Ülkemizde de yapılabildiği için bizim sporcularımız Wild Card ile bu turnuvalara katılabilme hakkı elde etti. Doğal olarak da biz şu an şampiyonluk adaylarından bir tanesiyiz, bu sportif başarı. Öbür tarafta Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak da dünyanın her yerinde tenis ülkesi olarak anılıyor olması ayrıca bizi çok mutlu ediyor. Sorumluluk olarak da bizi daha çok teşvik ediyor" diye konuştu.

Türkiye'de tenise olan ilginin oldukça arttığını söyleyen Başkan Durmuş, "Ülkemizin çok güzel lokasyonları olduğu, çok güzel bir yapısı olduğu, misafirperverlikle, sporcuların yetenekleriyle her gün ilkleri başaran ve bunu da dünyaya gösteren bir yer olduğunu aslında bu tür etkinliklerle gösteriyoruz. Buraya 21 ülkeden 44 takım geldi. Herkese ülkemizin gücünü, sempatisiyle, ilgisiyle beraber yansıtacağı bir yere geliyoruz. Hem sportif başarı, hem ülkemizin tanıtımı, hem turizm sponsoru, hem de sporcularımızın ve federasyonumuzun mali açıdan da fazla para harcamadan hedefine ulaşabilmesi için birçok şeyi içeren bir proje olduğu için çok mutluyuz. Bizler bu tür etkinliklerde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 'Sporu tabana yayıyoruz' ilkesine en uygun hareket eden branşlardan biriyiz. Çünkü ilçelerde tenis oynanmaya başlandığını görüyoruz. Türkiye çığ gibi büyüyen bir tenis kitlesine sahip olmaya başladı. Çok büyük ilgi var. Ne kadar tesis yaparsanız yapın yetmez hale geldi. Bunun da bize hedefimiz olan dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirebilme şansını verdiğini söyleyebilirim. İyi bir strateji kurduk. Yakında Cudi Cup Tenis Turnuvası'nı yapacağız gelenekselleşti artık. Bundaki amacımız da oralardaki il ve ilçelerde yetenekli çocuklarımızın kendi illerinde tenis oynayarak bugün buraya taşınabilecek, Dünya Kupası oynayabilecek bir yol çizmekti. Türkiye Tenis Federasyonu olarak da Gençlik ve Spor Bakanlığı ile beraber bu yolu çizdik. Buradan olimpiyatlara, olimpiyatlardan grand slamlere çok başarılı sporcular yetiştirmeye başladık. İnşallah daha iyi sonuçlarla ülkemizi daha iyi temsil edeceğimize de inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Turnuvada şampiyon adaylarından biri olduklarını ve bunu hedeflediklerine değinen Cengiz Durmuş, "Biz şu anda her korta girdiğimizde, rakibimiz kim olursa olsun kupanın adayıyız. Elbette ki kolay değil. Rakiplerimiz çok güçlü. Özellikle Quad kategorisinde iyi bir takımımız var. Olimpiyatlara gitmek için mücadele eden sporculardan oluşan bir takımımız var. Ben sporcularımızın motivasyonunu çok seviyorum. Onlar her maçı kazanmak, girdikleri her kupayı kaldırmak için korta çıkıyorlar. Ben de onlardan birisiyim. O yüzden biz korta çıkıyorsak dünyanın en iyisi olacağız. Elbette hedefimiz kupayı kaldırmak ama sonuçların da bizim için başarı olduğunu kabul ederiz" şeklinde konuştu.

Tenisteki başarıların 2024 yılında daha da arttığını söyleyen Başkan Cengiz Durmuş, "2024 yılına baktığımızda biz her gün kendini yenileyen, her gün üzerine ilave başarı ekleyen bir federasyonuz. Bunu sporcularımızla, camiamızla birlikte yapıyoruz. Her yaptığınız işin bir başarı olması gerektiğine inanarak çalışıyoruz ve stratejilerimiz o yönde. 2024'e baktığımızda 2023'ün rekorlarını kırarak geliyoruz. Artık çocuklarımızın başarısı o kadar sıradanlaştı ki bu çok mutlu eden bir şey. Sporcularımızın gözünün perdesini kalktığını gördük. Hedefimiz de buydu zaten. Biz varsak en iyisiyiz, olacağız da inşallah" açıklamasında bulundu.

"Geleceğe umutla bakan, gençlerine inanan bir yerde çalışıyoruz"

Tesisleşme anlamında da önemli adımlar attıklarını söyleyen Durmuş, "Ankara'da çok güzel bir tesisimiz oluştu. Dünya standartlarında ve dünyanın en üst düzey 2 turnuvasını, yani hard kort ve toprak kortu aynı hafta yapabileceğimiz bir lokasyona sahibiz. Tabii bunu Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle yaptık, kendilerine minnettarız. Türkiye'nin her köyünden çıkan çocukların kendini iyi hissedebileceği, evinde hissedebileceği merkezler bunlar. Türkiye Tenis Federasyonu olarak geleceğe umutla bakan, gençlerine inanan bir yerde çalışıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.