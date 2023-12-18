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Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılında voleybolda büyük başarılar elde etti - Son Dakika
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Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılında voleybolda büyük başarılar elde etti

Türk milli takımları ve kulüp takımları, Cumhuriyet'in 100. yılında elde ettikleri başarılarla dünya voleyboluna damga vurdu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olarak altın madalya kazandı ve dünya sıralamasında birinci oldu. Aynı zamanda 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda da şampiyon olan Sultanlar, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri'nde olimpiyat kotası aldı. Kulüpler bazında ise Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank, büyük kupalara imza attı.

Türkiye, Cumhuriyet\'in 100. yılında voleybolda büyük başarılar elde etti
18.12.2023 - 11:11,  Güncelleme: 11:21
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Cumhuriyeti'nin 100. yılında elde edilen başarılarla Türkiye, dünya voleyboluna adeta damgasını vurdu.

Avrupa ve dünyanın büyük organizasyonlarında son yıllarda elde edilen başarılarla adından söz ettiren Türk milli takımları ve kulüp takımları, Cumhuriyet'in 100. yılındaki kupalarla büyük yankı uyandırdı.

"Filenin Sultanları"ndan 3 kupa ve olimpiyat kotası

A Milli Kadın Voleybol Takımı, temmuz ayında FIVB Milletler Ligi'nde tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde temmuzda düzenlenen organizasyonun finalinde Çin'le karşılaşan milliler, rakibini 3-1 yenerek FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya kazandı. Sultanlar, ilk kez dünya sıralamasında birinci sıraya çıktı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3 Eylül'de 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.

Sultanlar, yine eylül ayında çıktığı "Dünya Kupası" adıyla oynanan 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri'nde oynadığı 7 maçı da kazanarak olimpiyat kotası aldı, aynı zamanda kupanın da sahibi oldu.

Eczacıbaşı Dynavit ile VakıfBank iki büyük finalde karşı karşıya geldi

Kulüpler bazında da iki büyük kupa Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank ile Türkiye'ye geldi.

İki takım 2023 CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde 20 Mayıs'ta İtalya'nın Torino kentinde karşı karşıya gelirken, rakibini 3-1 yenen VakıfBank kupanın sahibi oldu.

VakıfBank, 9. kez finalinde mücadele ettiği CEV Şampiyonlar Ligi'nde 6. kez mutlu sona ulaştı.

Türk voleybolunun lokomotiflerinden iki ekip, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda Çin'in Hangzhou kentinde dün oynanan yılın ikinci büyük finalinde kozlarını paylaştı.

VakıfBank'ı 3-2 yenen Eczacıbaşı Dynavit, bu kupayı üçüncü kez müzesine götürdü.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'ndan Altın Lig ve Challenger Cup şampiyonlukları

A Milli Erkek Voleybol Takımı da 2023 yılını uluslararası arenada iki büyük kupayla tamamladı.

Milliler, haziran ayında CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde final maçında Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Üst üste 4. kez final oynayan ve 3'üncü şampiyonluğu elde eden Filenin Efeleri, 27-30 Temmuz tarihlerinde Katar'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası'na da katılmaya hak kazandı.

Milliler, FIVB Challenger Kupası'nda finalde Katar'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu ve 2024 Voleybol Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

Kaynak: AA
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