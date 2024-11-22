Türkiye Curling Takımı Play-Off'a Yükseldi

Spor

Avrupa B Klasman Curling Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye'nin erkek milli takımı, gruptan çıkarak play-off turuna çıktı.

Uğurcan Karagöz, Haydar Demirel, Faruk Kavaz, Serkan Karagöz ve Mahsun Çelebi'den oluşan takım, İsveç'in Östersund kentindeki organizasyonda mücadele etti.

A Grubu'ndaki karşılaşmalarda Belçika'yı 9-2, Macaristan'ı 8-7, Ukrayna'yı 7-6, Slovakya'yı 8-5, İsrail'i 14-3 ve Letonya'yı 7-1 mağlup eden ay-yıldızlılar, İspanya'ya 6-4 yenildi.

Grubu 6 galibiyet, 1 mağlubiyetle 2. sırada bitiren Türkiye, liderlerin doğrudan yarı finale çıktığı turnuvada adını, play-off turuna yazdırdı.

B Grubu'nun 3'üncüsü Polonya ile yarı finale çıkma mücadelesi verecek Türkiye, şampiyonayı ilk 2'de tamamlarsa 2025'te Avrupa A klasman şampiyonasında oynayacak.