Salon: Orduzu Pınarbaşı
Hakemler: Vasileiadis Vasilelos (Yunanistan), Zulfugarov Eldar (Azerbaycan)
Türkiye: Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Ramazan Efe Mandıracı, Mert Matic (Beytullah Hatipoğlu, Ahmet Tümer)
Danimarka: Madsen, Uhrenholt, Jensen, Kjaer, Mikelsons, Jacobsen (Jonas Petersen, Dahl, Nielsen, Hoff)
Setler: 21-25, 25-20, 19-25, 25-10, 15-10
Süre: 127 dakika
??????? A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu dördüncü ve son maçında Malatya'da ağırladığı Danimarka'yı 3-2 yendi.
Milliler, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Şampiyona, İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya ortaklığında 9-27 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenecek.
Son Dakika › Spor › Türkiye Danimarka'yı 3-2 Yenerek Şampiyonaya Katıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?