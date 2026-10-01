Türkiye'de 125 bin golfçü Türk turizmine 190-200 milyon avroya yakın katkı sağlıyor - Son Dakika
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Türkiye'de 125 bin golfçü Türk turizmine 190-200 milyon avroya yakın katkı sağlıyor

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Türkiye\'de 125 bin golfçü Türk turizmine 190-200 milyon avroya yakın katkı sağlıyor
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Türkiye, sahalarının büyük kısmı Antalya'da olmak üzere yılda yaklaşık 125 bin golfçüyü konuk ediyor. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkan Yardımcısı Ercan Çek, 7 gece konaklamayla Türk turizmine 190-200 milyon avroya yakın katkı sağlandığını söyledi.

Dünya golf turizminde her yıl yapılan etkinliklerle tanınırlığı artan Türkiye, büyük bölümü Antalya'da yer alan sahalarında yılda yaklaşık 125 bin golfçüyü konuk ediyor.

Yılın başından bu yana Turkish Airlines Open, Turkish Amateur Open, 5 Stars International Golf Cup, Cornelia Open, Cornelia Hotels Master 2025, 2026 TGF Türkiye Golf Turları, TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turları, Legends Tour Qualifying School 2026, US Kids Antalya Local Tour 2026, Gloria Özaltın Championship, 2026 İGK Antalya Golf Turnuvası gibi 100'den fazla turnuvaya ev sahipliği yapan Türkiye, hem profesyonel hem de amatör golfçüleri ağırlıyor.

Sahilleriyle, antik kentleriyle, doğal güzellikleriyle ve kaliteli hizmet sunan otelleriyle dünyanın dört bir yanından misafir çeken Antalya, golf turizminde de potansiyelini artırıyor. Türkiye genelindeki 22 golf sahasından 15'ine sahip kent, özellikle eylül-mayıs döneminde golf tutkunlarının rotasında yer alıyor.

Kentte yaklaşık 35 yıl önce başlayan golf serüveni, bugün hem turizmin 12 aya yayılmasında hem de turizm gelirlerinin artmasında önemli rol oynuyor.

"Golf, turizm gelirinin artmasına katkı sağlıyor"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkan Yardımcısı ve Taurus Golf Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Çek, AA muhabirine, kentte 12 ay boyunca golf oynanabildiğini ancak en hareketli sezonun kış döneminde yaşandığını söyledi.

Dünya golf piyasasında özellikle "Antalya" isminin çokça dile getirildiğini ifade eden Çek, Türkiye'nin dünya golf turizminden aldığı payın her geçen yıl arttğını ancak henüz istenilen düzeyde olmadığını belirtti.

Golfü hem spor hem turizm açısından değerli bulduklarını söyleyen Çek, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye gelen turistte kişi başı gelir 105 avro. Golfe baktığımızda bu rakam 200 avro üzerine çıkıyor, ciddi bir katma değer. Hem konaklama yapıyorlar hem de golf oynuyorlar, bunun için de ayrı para ödüyorlar. Yılda 125 bine yakın golfçü ağırlıyoruz. 7 gece konaklama olarak değerlendirdiğiniz zaman Türk turizmine 190-200 milyon avroya yakın bir katkı sağladığını görüyoruz. Bu sadece konaklama, oyun olarak değerlendirilebilir. Bunun ulaşımı, yeme, içme gibi diğer katma değerlerini de üst üste koyduğunuz zaman tabii boyut katlanarak gidiyor."

Çek, Manavgat'ta da yeni bir golf sahası çalışmalarının olduğunu, bu tür yatırımların golf sporcusu sayısını daha da artıracağını dile getirdi.

Federasyona kayıtlı 9 bin golfçü var

Türkiye'de de golfçülerin yetiştiğine işaret eden Çek, Türkiye Golf Federasyonuna kayıtlı 9 bin golfçü olduğunu ve bu sayının artması için çeşitli organizasyonlar yapıldığını belirtti.

Federasyon tarafından her yıl düzenli olarak gençlere ve çocuklara yönelik turnuvalar düzenlendiğini söyleyen Çek, bu tür etkinliklerin golfün yaygınlaşmasını da sağladığını ifade etti.

Ercan Çek, uluslararası turnuvalarda başarılı olan Türk sporcuların sayısının da her geçen yıl arttığını dile getirdi.

"Kulüplerde yeni sporcular yetişiyor"

Antalya Golf Kulübü Operasyon Müdürü Orkunhan Kaplan da golf ile 7 yaşında tanıştığını ve 21 yıldır golf sporunun içinde olduğunu söyledi.

2012'de milli takıma seçildiğini ve yaklaşık 8 senedir milli takımda aktif oyuncu olduğunu belirten Kaplan, federasyonun kulüplerin altyapıları için önemli destekler verdiğini ve bu sayede daha fazla çocuğun golf sporcuyla tanışmasını sağladıklarını kaydetti.

Golfün ulaşılmaz bir spor dalı olmadığını ifade eden Kaplan, "Antalya'daki kulüplerde yeni sporcular yetişiyor. Golf, yeni bir spor dalı, biraz yavaş ilerliyoruz ama inanıyorum ki ilerleyen süreçte çok daha önemli başarılara imza atacağız." dedi.

Kaynak: AA
TürkiyeAntalyaTurizmSporSon Dakika

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